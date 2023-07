Canone RAI ADESSO gratis per sempre, come non pagarlo mai

Tra tutti gli utenti che pagano le tasse in Italia, la maggior parte trovano davvero oltraggiosa un’imposta in particolare. Ovviamente stiamo parlando del canone Rai che negli ultimi anni è diventato una sorta di imposizione, dal momento che viene incluso nella bolletta dell’elettricità.

Gli italiani sono l’unica popolazione a dover pagare questa tassa, la quale non esiste in nessun altro paese. In passato anche in Spagna veniva imposto il canone, ma ad oggi, da diversi anni non è più previsto. Gli utenti proprio per questo vorrebbero che fosse abolito definitivamente con alcune proposte che sono partite in maniera ufficiale. Almeno per il momento però tutti sono obbligati a pagare, o almeno la maggior parte dei cittadini. Ci sono alcune categorie di persone che possono tranquillamente evitare di pagare l’imposta, ma solo se sono in possesso di determinati requisiti fondamentali. A prevederli sono proprio le norme del governo, ma bisogna capirle bene.

Canone Rai: ecco chi può evitare di pagarlo in Italia

Molte persone sanno già cosa serve per non pagare il canone Rai, soprattutto perché qualcuno intorno a loro di certo si avvale di tale facoltà. In primis bisognerebbe avere oltre i 75 anni di età per essere esentati totalmente dal pagamento. La stessa cosa succede per tutti coloro che non hanno una televisione o una radio in casa che riceva i canali Rai.

Infine bisogna ricordare che anche gli utenti che hanno un reddito annuo inferiore agli 8000€, non sono obbligati a pagare il canone. In attesa di risvolti per il futuro, questi sono gli unici metodi per non sottostare alla tassa.