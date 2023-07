Con la nuova stagione di Serie A ormai alle porte, accresce l’attenzione da parte del Governo verso il mondo dell’IPTV, luogo selvaggio al quale gli utenti nel tempo si sono affidati, nella speranza di riuscire ad accedere ai canali di DAZN e Sky a titolo completamente gratuito.

Come già più volte vi abbiamo raccontato nell’immediato passato, l’intenzione dello Stato è di limitare al massimo il fenomeno, ad oggi si pensa che circa 10 milioni di utenti solo sul territorio nostrano lo utilizzino (le perdite superano il miliardo di euro), agendo tempestivamente nel momento in cui si dovesse registrare il flusso di trasmissione. Per questo motivo ha prima di tutto dato maggiori poteri all’AGCOM, e richiesto ai provider una maggiore prevenzione sulla verifica delle irregolarità.

IPTV, i rischi sono davvero molto elevati

In parallelo alle decisioni di cui vi abbiamo appena parlato, il Governo ha anche inasprito le pene per gli utenti che verranno scoperti a fruire del servizio; in particolar modo si parla di multe che vanno da un minimo di 500 euro, fino ad un massimo che supera abbondantemente le migliaia, in relazione alla gravità dell’illecito o all’eventuale recidività. Coloro che invece verranno colti in flagrante nella diffusione di canali pay TV tramite IPTV, potrebbero rischiare anche di incappare in una pena detentiva.

La conclusione ad un articolo di questo tipo non cambia rispetto al passato, non rischiate per delle semplici partite di calcio, se volete guardarle, andate piuttosto allo stadio.