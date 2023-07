I prezzi del volantino Euronics disponibile proprio in questi giorni, sono tra i più bassi che abbiamo mai visto in Italia, l’utente finale è davvero felice di avere un’occasione più unica che rara: spendere poco sui migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare della qualità degli stessi.

Risparmiare con Euronics è davvero semplice, sebbene sia necessario prestare attenzione a qualche piccola indicazione, come ad esempio la regionalità degli sconti. Come sempre accade quando parliamo della suddetta azienda, è bene sapere che gli ordini possono generalmente essere completati nei negozi fisici, ma i prezzi potrebbero differire in relazione alla provenienza (o al socio di appartenenza).

Euronics, offerte da non credere con il volantino

Euronics vuole fare a metà con l’utente finale, per questo motivo ha deciso di mettere a disposizione una fantastica promozione, attivandola nei negozi fino al 23 agosto 2023. Intitolata appunto “Facciamo a metà“, la suddetta permette di raggiungere una riduzione del 50% rispetto al listino originario, a patto che si seguano direttive ben chiare e specifiche.

L’utente deve innanzitutto aggiungere al proprio carrello due prodotti selezionati tra le categorie merceologiche di grandi e piccoli elettrodomestici o televisori, spendendo per uno almeno 399 euro. Fatto questo, una volta giunti in cassa si avrà pieno diritto a ricevere uno sconto del 50% sul listino del meno caro. Fate attenzione, non è lo sconto sul totale, ma sul listino del prodotto che attualmente è in vendita al prezzo più basso (stessa pratica utilizzata da Trony, per intenderci). I dettagli sono come al solito online o nelle pagine sottostanti.