Il bollo auto è l’altra tassa nazionale, alla stessa stregua del canone Rai, che moltissimi di noi vorrebbero non essere costretti a versare per i più svariati motivi. Si tratta di una imposta di possesso di un mezzo, in altre parole deve essere pagata da tutti i proprietari di un veicolo a motore, con versamento su base annuale alla Regione di appartenenza. Il costo varia in relazione alla potenza dello stesso, per questo motivo è impossibile individuare un prezzo univoco e generalizzato.

Scappatoie legali per evitare il pagamento del bollo auto possedendo un mezzo con motore termico, purtroppo al momento attuale non esistono, l’unico modo per evitarsi il pagamento della tassa è quello di ritrovarsi a possedere un mezzo con motore elettrico. Come ben sapete gli Stati stanno spingendo moltissimo sulle zero emissioni, di conseguenza stanno facendo di tutto per incentivarne l’acquisto, tra cui ad esempio troviamo la riduzione delle tasse da pagare.

Correte subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, potrete essere i primi ad avere le offerte Amazon direttamente sul vostro smartphone in esclusiva.

Bollo auto, la notizia che tutti speravamo di sentire

Parlarvi di una regola universale, che quindi vada a tutti gli effetti bene per ogni singolo individuo, è davvero impossibile, più che altro perché il bollo auto è una tassa regionale, ovvero che viene pagata direttamente alla Regione, e di conseguenza potrebbe presentare delle differenze in relazione all’area di appartenenza.

Al momento attuale chi acquista un elettrico può godere di 3-5 anni di esenzione dal bollo auto, con la sola eccezione di Piemonte e Lombardia, regioni nelle quali l’esenzione è estesa a tutta la vita del veicolo.