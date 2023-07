Le auto elettriche diventano, giorno dopo giorno, la tipologia di auto più acquistate. Anche le maggiori case automobilistiche stanno infatti, effettuando vari studi ed elaborando progetti per la realizzazione di nuovi modelli di auto elettriche. Tutto ciò è stato reso necessario dalla decisione assunta dall’Unione Europea. Secondo cui nel 2035, le macchine ad alimentazione termica dovranno essere sostituite completamente dalle auto elettriche.

Auto elettriche e la questione alimentazione

I veicoli elettrici rappresentano, non solo un importante passo avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto consentono di tutelare l’ambiente e ridurre l’inquinamento atmosferico. In quanto, le fonti di carburante come benzina, diesel, metano e altre, sono altamente inquinanti, senza considerare tutti gli aspetti negativi legati all’emissione di CO2.

Con i veicoli elettrici questo problema verrà eliminato del tutto. Questo perché le nuove

automobili verranno caricate grazie all’utilizzo di apposite batterie. Ad oggi, si sta lavorando al fine di garantire una maggiore autonomia di guida delle automobili elettriche, in modo da rendere meno frequente la necessità delle batterie di essere ricaricate ripetutamente. Infatti, prima del 2035, le attuali stazioni di servizio dovranno essere sostituite da installazioni per la carica di energia elettrica.

I cordoli dei marciapiedi

Tuttavia, in questo senso, un’importante iniziativa è stata svolta a Colonia, un importante città della Germania. La città infatti, al fine di tutelare anche la bellezza panoramica del posto, ha pensato di utilizzare i cordoli dei marciapiedi come zone di sosta, in cui sarà possibile dedicarsi alla carica del proprio veicolo. Si tratta di un’iniziativa davvero intelligente, in quanto essa presenta numerosi vantaggi, come la riduzione di costi, di spazio, ma soprattutto, la facilità e la comodità con cui ognuno può ricaricare la sua vettura in maniera più autonoma e rapida.