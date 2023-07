Il produttore cinese Realme continua a sfornare nuovi dispositivi. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha presentato per il mercato taiwanese un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level. Si tratta del nuovo Realme C51 e può vantare la presenza di una grande batteria da 5000 mah. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche.

Realme annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo entry-level Realme C51

Realme C51 è l’ultimo arrivato in casa Realme e va dunque ad aggiungersi agli altri device di questa famiglia. Questo device può contare dalla sua alcune specifiche tecniche notevoli. Spicca ad esempio la grande batteria con una capienza di ben 5000 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da 33W.

Le prestazioni questa volta sono affidate ad un processore di casa Unisoc. Si tratta del soc Unisoc T612, con processo produttivo a 12 nm. Sono poi presenti tagli di memoria comprendenti 4 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e 64 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 2 TB.

Lo smartphone presenta poi sul fronte un display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Sul retro troviamo poi due fotocamere, di cui un sensore di profondità e un sensore fotografico principale da 50 MP. Tra le altre caratteristiche, lo sma dispone del jack audio da 3.5 mm per le cuffie, di Android 13 a bordo e del supporto dual sim.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Realme C51 sarà disponibile all’acquisto per il momento a Taiwan ad un prezzo al cambio di circa 110 euro.