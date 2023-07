Cupra è un marchio abbastanza recente del noto Gruppo Volkswagen, progettato per essere un’alternativa cool, sportiva e orientata ai giovani. Contemporanea e innovativa come mai prima d’ora, la Cupra Formentor che stiamo testando da ormai diverse settimane, è un veicolo eccezionale tra il mondo delle berline compatte e dei SUV. È un chiaro simbolo di ciò che sta accadendo nell’industria automobilistica al momento. Nuovi nomi, forme e tecnologie stanno arrivando per scuotere lo status quo e modificare permanentemente il tipo di auto che gli italiani acquistano.

La versione da noi in prova è la sportiva, ma attenta all’ambiente Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in. Doppio propulsore, termico ed elettrico, per un doppio piacere di guida. Ancor prima di entrare nel vivo di questa recensione, vi possiamo dire che questa autovettura ci è piaciuta davvero molto, ma come ben sappiamo, la perfezione non esiste. Anche la Formentor ha i suoi difettucci, ma è davvero un’automobile ben costruita e piacevole da guidare.

Design ed esterni:

Dal punto di vista estetico, la Cupra Formentor sicuramente non delude; dal cofano bombato all’emblema Cupra – ovunque si guardi, questo SUV suggerisce un design sportivo e inconfondibile. Il produttore automobilistico spagnolo ha utilizzato linee decise sul paraurti e sulle griglie frontali, per differenziarlo dagli altri modelli Seat. Tuttavia, ci sono alcune somiglianze, poiché i fari sono identici a quelli della nuova Leon; tuttavia, non è una cosa negativa, in quanto sono estremamente distintivi di questo nome.

La stessa cosa si potrebbe dire per il profilo laterale, in quanto la Cupra Formentor opta ancora per passaruota e minigonne non verniciati, simili a quelli dell’Ateca; ma a differenza della sua “sorella”, Cupra ha parti verniciate che si integrano perfettamente con il resto del design del veicolo – gli accenti grigi presenti sui paraurti anteriori e posteriori sembrano estendersi attorno al veicolo. Anche i cerchi da 18″ o 19″ conferiscono quel tocco di sportività in più.

Per quanto riguarda la parte posteriore della Cupra Formentor, il design dei fari ricorda molto quello delle Audi, con la striscia LED che si estende da un’estremità del baule all’altra. Come i fari, anche il design a graffetta è estremamente elegante e sportivo allo stesso tempo. Sebbene lo scarico rivolto verso il basso riduca l’inquinamento e impedisca alle emissioni nocive di entrare facilmente nell’abitacolo dei veicoli posteriori, i puristi avrebbero preferito che il produttore automobilistico utilizzasse uscite di scarico visibili, anziché adottare il design con inserti di plastica.

Per quanto riguarda il colore della Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in, è disponibile di serie in una finitura bianca non metallizzata. Se si opta invece per i colori optional abbiamo:

Verniciature metallizzate , 835,00 euro per i seguenti colori: Nero Midnight, Grigio Magnetico e Bianco Nevada;

, per i seguenti colori: Nero Midnight, Grigio Magnetico e Bianco Nevada; Verniciature speciali, 1.000 euro per i seguenti colori: Rosso Intenso e Grigio Grafene;

per i seguenti colori: Rosso Intenso e Grigio Grafene; Verniciature opache, 2.200 euro per i seguenti colori: Grigio Magnetico Opaco e Petrol Blue Opaco;

Il nostro modello è allestito con la bellissima verniciatura Petrol Blue Opaco, che conferisce quell’aspetto aggressivo e moderno che si sposa perfettamente con le curve della nuova Cupra Formentor. Le colorazioni appena elencate e i loro prezzi, fanno riferimento al listino prezzi del configuratore ufficiale Cupra, ad oggi che stiamo scrivendo questa recensione.

Interni, infotainment e bagagliaio:

Gli interni della Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in hanno un design sportivo con un materiale simile alla fibra di carbonio che circonda l’abitacolo e dettagli dorati che completano l’aspetto del veicolo: sicuramente è appropriato e soggettivamente lo troviamo molto bello.

Tuttavia, per quanto riguarda la praticità, ci sono segni che rivelano che si tratta di un veicolo del Gruppo Volkswagen, infatti c’è uno slider tattile capacitivo posizionato sotto il sistema di infotainment da 12 pollici che viene utilizzato per regolare i controlli del clima e il volume dei media. Secondo noi, è poco intuitivo in quanto richiede di smanettare con il display mentre si guida; sospettiamo che molti avrebbero preferito pulsanti fisici, come quelli presenti nella BMW X2 PHEV.

Fortunatamente, però, sul volante ci sono ancora pulsanti fisici, rendendo più facile per il conducente interagire con il sistema dell’auto e con il quadro strumenti da 10,25″. Passando alla tecnologia, il display stesso è vivido, può essere personalizzato grazie a una serie di profili preimpostati e mostra tutte le informazioni principali. Tuttavia, è un peccato che non sia presente un display head-up, né l’opzione di aggiungerlo a nessuno dei livelli di allestimento, sarebbe stata un’ottima aggiunta.

Per quanto riguarda l’infotainment, la Cupra Formentor supporta sia Android Auto che Apple CarPlay tramite connessione cablata e wireless. Il primo può essere ottenuto collegando uno smartphone compatibile tramite una delle due porte USB di tipo C situate nella parte anteriore della console centrale; altre due porte possono essere trovate anche nella parte posteriore dell’abitacolo. Passando all’audio, il Formentor e-Hybrid ospita sei driver audio all’interno dell’abitacolo. Il suono è cristallino con i bassi potente, questo sistema è un vero piacere per riprodurre le vostre canzoni preferite.

Anche se gli occupanti anteriori dovessero raggiungano un’altezza di 1,90 metri, lo spazio posteriore non è affatto compromesso; è disponibile ancora tutto lo spazio necessario per le ginocchia. Al centro della vettura sono presenti porte USB-C e bocchette del climatizzatore con sistema tri-zona.

Lo spazio del bagagliaio della Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in è di 345 litri. Può sembrare nella media per il segmento dei piccoli SUV e inferiore ai 420 litri offerti nelle varianti puramente a combustione Tuttavia, tenendo conto che questo è un veicolo ibrido plug-in, siamo rimasti soddisfatti della capienza totale.

Non vi è alcuno spazio sotto il pavimento, in quanto l’unico disponibile è dedicato al il kit di riparazione del pneumatico, quindi dovrete conservare i vostri cavi di ricarica nel bagagliaio.

Prestazioni:

La Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in abbina un motore a quattro cilindri sovralimentato da 1.4 litri a un motore elettrico, per una potenza totale di 180 kW (245 CV) e coppia di 400 Nm. La Formentor ha un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, una velocità massima di 205 km/h e uno scatto 0-100 km/h in 7,8 secondi.

La batteria è agli ioni di litio da 12,8 kWh. Il motore a benzina è pronto a muovere le ruote (da solo o in combinazione con il motore elettrico) o a caricare la batteria al litio.

Guidabilità:

L’obiettivo di casa Cupra è offrire un tocco sportivo in più rispetto a Volkswagen e Skoda, e la Formentor mantiene perfettamente questa promessa.

Nella modalità ibrida predefinita, la Cupra Formentor si avvia utilizzando solo il propulsore elettrico. È in grado di simulare in modo convincente la guida completamente elettrica fino a circa 80 km/h, offrendo buone prestazioni e consentendo al conducente di premere il pedale dell’acceleratore in pesantemente senza che entri in funzione il motore a benzina.

Quando il motore a benzina entra in funzione, l’operazione è abbastanza silenziosa. Il passaggio da elettrico a benzina è fluido secondo gli standard delle ibride plug-in, e la Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in ha alcune funzionalità che offrono una sensazione fluida e reattiva dal punto di vista del conducente. In una accelerazione in salita da 80 a 100 km/h, il motore si è mantenuto a 2000 giri costanti, mentre il motore elettrico forniva la spinta extra necessaria per accelerare anziché utilizzare il motore a benzina. Il pedale del freno a volte ha una sensazione legnosa e leggermente scomoda tipica della maggior parte delle ibride plug-in, ma in generale è piuttosto lineare.

La Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in si comporta meglio di quanto ci si possa aspettare da un’auto di 1700 kg. Alcune ibride plug-in sembrano pesanti e poco stabili a causa del peso delle loro batterie, ma la Formentor è reattiva nella parte anteriore durante l’ingresso in curva e non ha lo stesso equilibrio sicuro ma leggermente noioso che si trova nelle versioni regolari della Tiguan.

L’equilibrio tra comfort di guida e tenuta di strada è impressionante. Le strade intorno a Roma come sappiamo sono in cattive condizioni, ma la Formentor non ha dato l’impressione di essere rigida sulle buche. Inoltre, non sembrava fluttuante o oscillare come alcuni degli altri SUV ibridi plug-in che abbiamo testato di recente.

Sicurezza:

L’intera gamma della Cupra Formentor è dotata di un completo pacchetto di sicurezza attiva. Gli elementi attivi presenti in questa lista includono il sistema di frenata automatica in caso di emergenza a velocità autostradale con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’assistenza al mantenimento della corsia con avviso di deviazione dalla corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco con avviso di traffico trasversale posteriore e l’assistenza laterale che ti avverte se stai per aprire la portiera nel traffico.

Il cruise control adattivo della velocità è anche incluso, e la Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in dispone di un completo pacchetto di otto airbag (tra cui un airbag per le ginocchia del conducente e un airbag centrale tra i passeggeri anteriori). Inoltre, sono presenti tre punti di ancoraggio per seggiolini per bambini nella fila posteriore e due fissaggi ISOFIX sui sedili esterni.

Autonomia e ricarica:

L’autonomia elettrica dichiarata della batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh è di circa 50 km, mentre il consumo di carburante dichiarato nel ciclo combinato è di 1,9 litri ogni 100 km, anche se, come per tutti i veicoli ibridi plug-in, questo dato dipende molto dal livello di carica della batteria e dallo stile di guida.

Durante un percorso di 46 km su strade urbane, extraurbane e di montagna, a della Cupra Formentor con la batteria appena sotto il 50 per cento di carica, abbiamo registrato un consumo di circa 3,7 litri ogni 100 km.

L’inverter AC della Cupra Formentor offre una potenza massima di soli 3,6 kW e, a partire dal livello basso, la nostra auto ci ha informato che ci vorrebbero quasi quattro ore per ricaricarla da una colonnina pubblica.

Ancora una volta, come molte ibride plug-in, questa autovettura è adatta per coloro che hanno la possibilità di ricaricarla a casa. Ci vuole troppo tempo per caricare questa macchina da una presa pubblica per sfruttare al massimo le sue funzionalità elettriche.

Conclusioni e prezzi:

Il concetto di coupé SUV è molto attuale e, con il suo ampio spazio passeggeri posteriori e un grande bagagliaio, la praticità della Cupra Formentor VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in non è stata sacrificata per lo stile. Si tratta di uno stile distintivo avvolto in un design accattivante e si percepisce che è ben realizzato e autenticamente di alta qualità. Questo crossover bellicoso è una scelta di nicchia e il motore a quattro cilindri V1 di base non vi lascerà a corto di dinamicità, dotazioni o qualità degli interni.

Se desiderate qualcosa di diverso, con un’esperienza di guida sufficientemente sportiva avvolta in una carrozzeria bella e fresca, allora la Cupra Formentor merita di essere presa seriamente in considerazione. Il modello da noi in prova, la VZ 1.4 e-HYBRID Plug-in, ha un prezzo base di 50.850 euro, perfettamente in linea con le concorrenti e i tempi che corrono. Non è perfetta, ma sicuramente è divertente, originale e pratica.

Per scoprire tutti gli allestimenti e gli optional disponibili, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Cupra. Per il resto, se volete saperne di più, trovate la nostra videorecensione su YouTube.