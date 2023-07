Lo scorso anno Apple ha riscontrato dei problemi nella produzione di massa dei suoi iPhone 14 Pro e Pro Max e parecchi utenti sono stati costretti ad attendere per intere settimane prima di poter ricevere il proprio dispositivo, al punto da dover rinunciare ai nuovi iPhone per il Natale. Quest’anno l’azienda sembrerebbe pronta ad affrontare le richieste ma alcuni aggiornamenti previsti su iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero comunque creare intoppi durante la produzione finale e provocare dei ritardi.

iPhone 15 Pro e Pro Max: ecco le ultime novità sulla data di lancio!

Stando alle ultime notizie emerse in rete, il lancio degli iPhone 15 non subirà alcun ritardo. Apple presenterà ufficialmente i suoi melafonini nel mese di settembre, molto probabilmente entro la metà del mese.

I modelli iPhone 15 Pro e Pro Max, però, potrebbero essere disponibili in quantità limitate in un primo momento per via degli intoppi riscontrati dall’azienda nella sua produzione. A causare complicazioni sarebbe soprattutto il nuovo display adottato da Apple, che pare aver deciso di ridurre sensibilmente le dimensioni delle cornici dello smartphone. Gli utenti interessati ai modelli di punta, dunque, potrebbero essere costretti ad attendere più del previsto prima di poter ricevere il loro smartphone.

Apple non ha ancora annunciato la data ufficiale dell’evento di presentazione e sicuramente sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter ottenere maggiori informazioni. Nei prossimi giorni, quindi, avremo la possibilità di scoprire quando avverrà il debutto e se effettivamente vi saranno dei ritardi o dei limiti nella disponibilità dei nuovi melafonini.