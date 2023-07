Vodafone Fibra, ora puoi ottenere un Buono Amazon da 100 euro

Vodafone ha lanciato una promozione estiva che offre ai suoi clienti un buono Amazon del valore di 100 euro e tre mesi gratuiti di Apple TV+. Questa offerta è disponibile solo online e solo fino alla fine del giorno successivo. Se sei già un cliente, per il tuo telefono mobile avrai diritto a uno sconto ancora maggiore sulla tariffa mensile e a un contributo iniziale ridotto.

Vodafone Fibra: in cosa consiste la promozione?

La promozione estiva include un accesso internet flat 24/7 in ADSL, FTTC e FTTH, con velocità che possono raggiungere fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Il modem, ottimizzato per i tuoi dispositivi, è incluso nel canone mensile in comodato d’uso. Se richiedi l’attivazione online, avrai anche chiamate illimitate dal fisso a qualsiasi numero di rete fissa e mobile nazionale. Tutto questo è disponibile per soli 24,90 euro al mese se non sei un cliente Vodafone per il tuo cellulare.

Se sei già un cliente Vodafone per il tuo cellulare, la stessa promozione è disponibile per te a soli 22,90 euro al mese, sempre con un buono Amazon da 100 euro e tre mesi gratuiti di Apple TV+. Inoltre, è disponibile la promozione V-Max, che include tutto quanto sopra più un Extender, un dispositivo che ti permette di avere il Wi-Fi in ogni angolo della tua casa. Questa offerta ha un costo mensile di 32,90 euro.

La promozione da 24,90 euro al mese prevede un contributo una tantum di 19,90 euro che viene addebitato nella prima fattura. L’offerta per i clienti esistenti, invece, non prevede alcun costo di attivazione. Al contrario, la V-Max ha un costo iniziale di soli 9,99 euro. Ricorda che queste offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.