Gli smartphone possono essere radioattivi, ed allo stesso tempo emettere radiazioni elettromagnetiche molto pericolose per l’organismo, sia per quanto riguarda il corpo, che direttamente anche il capo. La stessa OMS le ha classificate con la dicitura “probabili cancerogene”, ma cosa c’è di vero? e quali sono gli smartphone che potrebbero essere maggiormente pericolosi?.

Onde evitare inutili allarmismi, ci teniamo subito a sottolineare che al giorno d’oggi nessun modello è più pericoloso degli altri, proprio perché l’Unione Europea ha molto a cuore la salute di tutti i cittadini, ed ha deciso di imporre un limite al quantitativo massimo di radiazioni che possono essere emesse. Nello specifico parliamo di SAR, acronimo di tasso d’assorbimento specifico, in parole povere il quantitativo di radiazioni che vengono assorbite per unità di chilogrammo.

Radiazioni smartphone, quali sono i più pericolosi?

Il limite imposto dalla Legge è di 2 W/kg, ciò sta a significare che se idealmente il produttore proponesse uno smartphone con un SAR più alto, immediatamente l’UE ne impedirebbe la commercializzazione sul territorio nostrano.

E’ anche importante sottolineare come le aziende produttrici abbiano lavorato duramente nel corso degli ultimi anni per cercare di ridurre al massimo il SAR degli smartphone, e per questo motivo i più pericolosi non siano modelli particolarmente recenti.

Nella speciale classifica (negativa) possiamo annoverare google Pixel 3 e Google Pixel 4, passando per Xiaomi Mi A1, Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 10 Max, Xiaomi Mi 9T, Xperia XZ1 compact o anche Xperia XA2 Plus di Sony.