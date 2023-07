Radiazioni dagli smartphone, la lista dei più pericolosi

Quanti utenti ad oggi sanno bene cosa produce radiazioni e cosa no? Di certo molti meno di quanti ne dovrebbero essere. Gli smartphone sono tra i principali dispositivi ad emettere onde elettromagnetiche del genere, le quali in grandi quantità possono diventare dannose. Nessun telefono però ad oggi è correlato, per via del suo utilizzo, al fiorire di malattie o mutamenti del DNA umano.

Bisogna solo capire quali sono ora gli smartphone che emettono più radiazioni, siccome è una specifica che gli utenti tralasciano quasi sempre.

Smartphone radiazioni, ecco quelli che hanno il coefficiente più alto tra alcuni dei principali dispositivi sul mercato

Potete notare qui in basso ci sono alcuni smartphone che risultano più radioattivi di altri. Ovviamente la definizione è totalmente da contestualizzare, siccome non esistono ad oggi rischi verificati dalla scienza in merito all’utilizzo dei telefoni. Ovviamente bisogna non esagerare, come con qualsiasi altro dispositivo elettronico. Per dare un’occhiata all’elenco basta rivolgere lo sguardo verso il basso:

Apple iPhone 13 Pro – 0,99 W/kg

Apple iPhone 13 Pro Max – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 Pro – 0,99 W/kg

OPPO A74 5G – 0,99 W/kg

Google Pixel 6 – 1.00 W/kg

OnePlus Nord CE 2 – 1,02 W/kg

Samsung Galaxy A52 5G – 1,05 W/kg

Samsung Galaxy S22 Ultra – 1,05 W/kg

Realme GT Neo 2 – 1,19 W/kg

Samsung Galaxy S22 – 1,21 W/kg

È ovvio che non si vuole in nessun modo screditare le case produttrici, le quali faticano tanto per trovare i giusti parametri per restare nei ranghi consentiti. L’articolo in questione è semplicemente a scopo informativo, per far capire alle persone di doversi concedere una tregua con i dispositivi elettronici.