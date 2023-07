Il caldo di questi giorni è davvero insopportabile, l’Italia toccherà punte di addirittura 46 gradi. Insomma, uscire nelle ore più calde sarà impensabile anche se, purtroppo, alcuni di noi lo dovranno fare per forza.

Il lavoro e gli impegni chiamano, l’unica soluzione è quella di accendere l’aria condizionata in macchina o, se a piedi, acquistare un ventilatore portatile che ci possa smuovere un po’ di aria. Scopriamo insieme quello proposto da Amazon.

Amazon: ventilatore portatile ad un prezzo molto conveniente

EasyAcc ha aggiornato la piccola ventola desktop portatile di terza generazione, che supporta 4100 RPM al minuto a 47 dB, 500 RPM/M più veloce di altre ventole portatili simili . Puoi goderti il ​​potente vento di raffreddamento con meno rumore.

Questa ventola portatile ha aggiornato 3 LED per mostrarti la capacità. Tutte e 3 le spie accese significano che è completamente carica, 2 spie accese significano che ti rimane il 60% di carica residua ed infine 1 luce accesa: 30% rimanente. Ti consente di conoscere la carica della batteria e caricarla in tempo. Le velocità della ventola del palmare sono cambiate dalle modalità 3 a 4 comunemente viste.

Ruotare la protezione ventola desktop USB in senso orario per rimuoverla e ruotarla in senso antiorario per rimetterla in posizione. La polvere si accumula dopo un uso prolungato all’aperto e la pulizia della protezione della ventola ne prolunga la durata. Dovremo spendere solo 24.99 euro per avere un po’ di aria fresca mentre siamo in giro a piedi. Seguite questo link per maggiori dettagli.