I portatili gaming rispetto a quelli per uso comune devono essere ancor più potenti, in grado di garantire prestazioni ottimali anche sotto stress con una mole di lavoro non indifferente. Se hai voglia di provarne uno o di cambiare il vecchio portatile ma non sai quale scegliere, ti proponiamo alcuni modelli scontati in occasione del Prime Day di Amazon che potrebbero fare al caso tuo. La selezione ovviamente è vasta ma di seguito troverai tre modelli in particolare da non farsi scappare.

Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY Notebook

Disponibile uno sconto esclusivo per il Prime Day sulla variante con processore Core di settima generazione (i7) e scheda grafica RTX3060. In offerta solo pochi pezzi. Questo portatile pensato per il gaming vanta un display di media grandezza, di 14 pollici, raggiunge fino a 3,3 GHz e integra Windows 11 Home. Realizzato in materiali resistenti e laccato in argento nella colorazione Silver. La RAM è abbastanza potente con ben 16 GB o in alternativa 24. Per la ROM invece disponibili 516 GB espandibili. Il refresh rate dovrebbe raggiungere i 144 Hz per un gameplay fluido e senza intoppi. Leggero e sottile potrai portarlo ovunque. Qui per tutti i dettagli.

Portatili Gaming: Lenovo IdeaPad 3

Incredibile sconto del 30% su questo modello, cliccare qui per acquistarlo a 699,00 euro invece di 999,00 euro. Questo portatile con supporto per NVIDIA, tastiera retroilluminata e Windows 11 è disponibile nella colorazione Onyx Grey. Lo sconto è garantito per la variante con processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione. Per gli amanti dei display più grandi lo schermo raggiunge i 16 pollici, invece dei soliti 14 pollici. La durata media della batteria raggiunge un totale di circa 7 ore anche in caso di uso particolarmente intenso.

ASUS TUF Gaming F15

Questo notebook dal display 15,6 pollici è acquistabile su Amazon cliccando qui, nella colorazione Bonfire Black. Vanta uno schermo con anti glare per evitare qualsiasi riflesso che potrebbe disturbare l’esperienza di gioco. Inoltre, un processore Intel Core di decima generazione i5-10300H, RAM di 8 GB e SSD di 512 GB. Monta anche un coprocessore grafico targato Nvidia e il supporto per il nuovo Windows 11 Home. Eccelle nel gioco, nello streaming e in tutte le task di portata simile.