Bollo auto completamente gratis per una determinata porzione di utenti, non si tratta della solita fake news, o del fumo negli occhi che molte testate giornalistiche buttano agli utenti, bensì di una solidissima realtà, che spinge l’utente a virare verso determinate tipologie di vetture.

Per chi non lo conoscesse appieno, il bollo auto viene definito come la tassa di possesso di un veicolo, da pagare su base annuale alla propria Regione, di valore variabile in relazione alla potenza, che viene espressa in kWh, del veicolo di cui si è in possesso. Il suddetto deve essere versato in Posta, presso un tabaccaio o la propria banca, senza avere la possibilità di rateizzarlo (e possibile anche per via di un mandato SEPA).

Per essere aggiornati ogni giorno sulle migliori offerte Amazon esclusive, ed anche ricevere i coupon sullo smartphone, dovete iscrivervi subito qui.

Bollo auto, la tassa viene regalata agli utenti

I recenti sviluppi, legati più che altro al riscaldamento globale e alla necessità comunque di fare qualcosa per limitare il più possibile le emissioni di gas serra, hanno portato i Governi a prendere delle decisioni molto drastiche, ad esempio spingere fortissimo sull’adozione delle auto elettriche, o full hybrid, invogliando il consumatore finale all’acquisto con incentivi, o ancora meglio riduzioni sul bollo auto.

Nelle regioni Piemonte e Lombardia, infatti, gli utenti che acquisteranno un’auto elettrica o full hybrid, non pagheranno mai il bollo auto, esenzione valida per tutta la durata della “vita” della vettura. Nelle altre regioni del nostro paese, il suddetto lasciapassare è da considerarsi valido solamente fino a 5 anni (controllate con la vostra Regione).