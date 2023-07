L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia, e un esempio recente è Stable Doodle, un’applicazione IA che trasforma semplici bozze in immagini artistiche. Questa innovazione è un passo avanti significativo nel campo dell’IA, poiché permette anche a coloro che non sono esperti di disegno di esprimere le loro idee in modo visivo.

Stable Doodle: addio idee mai sviluppate

Stable Doodle è un prodotto della startup Stability AI, nota per aver sviluppato progetti IA di successo come Stable Diffusion. A differenza di altre applicazioni che generano immagini a partire da un input testuale, Stable Doodle consente agli utenti di disegnare una bozza su un portale web e poi trasformarla in un’immagine artistica.

Gli utenti possono scegliere tra vari stili grafici predefiniti, come “Fantasy Art” o “Isometric“, e una volta premuto il pulsante “Generate“, l’applicazione crea una serie di immagini basate sulla bozza iniziale. L’utente può quindi selezionare l’immagine che preferisce e visualizzarla in alta definizione.

Stable Doodle è basato sul modello Stable Diffusion, un modello di apprendimento profondo che è stato addestrato su un vasto insieme di dati per generare immagini realistiche. L’applicazione è disponibile tramite ClipDrop, una piattaforma acquisita da Stability AI nel marzo 2023. Nonostante Stable Doodle non sia il primo servizio in grado di trasformare bozze in immagini IA, la sua facilità d’uso e l’accessibilità attraverso un semplice browser web lo rendono un’opzione interessante per chiunque voglia esprimere le proprie idee in modo visivo. Anche se l’applicazione è gratuita, ci sono alcuni limiti che gli utenti potrebbero voler esplorare.

Insomma, Stable Doodle rappresenta un esempio di come l’IA può essere utilizzata per facilitare la creatività e l’espressione personale. Mentre l’IA continua a evolvere, è probabile che vedremo sempre più applicazioni innovative come questa, che rendono la tecnologia accessibile e utile per un pubblico più ampio.