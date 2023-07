Il parco offerte di Iliad continua ad essere ricco e vantaggioso per tutti gli utenti. Il provider francese, oltre a confermarsi una delle certezze per il pubblico sul fronte della telefonia mobile, garantisce agli abbonati anche una vasta scelta tra le diverse promozioni di listino.

Iliad, arriva anche la promozione con Giga infiniti

Per quanto concerne la telefonia mobile, una novità di Iliad delle ultime settimane è rappresentata dalla tariffa Dati 300. Questa promozione assicura al pubblico soltanto un servizio, ossia la connessione di rete internet, ma con quantità illimitate.

Gli utenti, infatti, potranno navigare liberamente in rete – 300 Giga – senza preoccuparsi di consumare la quota prevista di default con la propria tariffa standard ad un costo mai visto prima. La Dati 300 infatti prevede una spesa pari a soli 13,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della promozione.

In aggiunta al costo per il rinnovo mensile gli abbonati dovranno associare solo un costo di attivazione una tantum pari a 10 euro, prezzo valido anche per la consegna e l’attivazione della SIM card associata alla Dati 300.

Questa promozione di Iliad è vantaggiosa, specialmente per gli utenti che, per lavoro o per semplice intrattenimento, necessitano di una quota extra di dati per la navigazione di rete. Oltre alla Dati 300, ad ogni modo, i clienti di Iliad a luglio possono ancora scegliere la promozione Flash 150. La ricaricabile classica del gestore francese mette sul piatto degli abbonati chiamate no limits, SMS da inviare a chiunque e 150 Giga in 5G ad un costo di soli 9,99 euro ogni mese.