Elon Musk ha presentato ufficialmente la sua nuova startup xAI, la quale si pone l’obiettivo di utilizzare l’intelligenza artificiale per “comprendere l’universo“. Il fondatore di Tesla e proprietario di Twitter ha già assunto alcuni esponenti del settore che avrebbero collaborato in Microsoft Research, DeepMind e altre aziende di spicco.

Musk si dedica nuovamente all’intelligenza artificiale e fonda xAI per comprendere la realtà!

La mossa compiuta da Elon Musk avviene a pochi giorni dall’annuncio di Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, che a breve renderà disponibile al pubblico il suo nuovo modello di AI prendendo così posizione all’interno di un settore attualmente occupato da Microsoft e Google. Non è assurdo pensare, quindi, che anche il proprietario di Twitter abbia intenzione di partecipare alla sfida.

A differenze dei rivali, Musk, che ha più volte reso noto il suo parere sull’evoluzione dell’AI, afferma di aver creato xAI con l’obiettivo di “comprendere la vera natura dell’universo”.

In più occasioni Elon Musk ha manifestato il suo scetticismo nei confronti dei progressi compiuti nel settore dell’intelligenza artificiale, dichiarandosi decisamente preoccupato per la possibilità che l’AI possa prendere il sopravvento sull’essere umano e per la mancanza di un’adeguata regolamentazione, consigliando l’interruzione dei lavori per alcuni mesi.

xAI conta già un team ben consolidato di esperti e numerose strumentazioni: lo stesso fondatore ha dichiarato di aver effettuato l’acquisto di ben 10000 GPU. A capo dell’azienda vi sarà Dan Hendrycks, che avrà il ruolo di supervisore e accanto a lui saranno impegnati ex dipendenti di aziende particolarmente rilevanti, tra queste OpenAI.