WhatsApp, finalmente note 3 funzioni segrete che cambiano l’app

L’applicazione del momento, almeno per quanto concerne gli aggiornamenti che stanno arrivando, non può essere che WhatsApp. Stando a quanto riportato ce ne sono ancora tanti che dovrebbero arrivare a breve, anche se comunque gli utenti stanno ancora imparando come utilizzare quelli attuali.

L’ultimo periodo ha dimostrato che WhatsApp non ha nulla da invidiare a Telegram, almeno secondo il contenuto degli update. Le persone stanno pian piano acquisendo le conoscenze giuste per utilizzare le nuove funzioni, ma ce ne sono alcune nascoste. Queste, che fanno riferimento ad applicazioni di terze parti, sono direttamente scaricabili dal web, tutto sottoforma di APK. Bisogna ovviamente conoscere di cosa sono capaci; proprio per questo bisogna leggere il prossimo paragrafo.

WhatsApp: queste sono le tre funzionalità che dovete per forza avere

Partendo dal presupposto che tutte e tre sono legali, queste funzioni sono anche esterne a WhatsApp. Ciò significa che l’applicazione non le permette di base ma gli utenti possono beneficiarne scaricando gli applicativi dedicati.

Prima è quella che permette di spiare i movimenti degli utenti in ogni momento, sapendo quando entrano e quando escono da WhatsApp. Il nome è Whats Tracker, app che invierà una notifica quando il numero sotto controllo deciderà di entrare o uscire.

Esiste anche l’applicazione perfetta per essere invisibili, leggendo però ugualmente tutti i messaggi di WhatsApp in arrivo. Si chiama Unseen ed è gratuita. Questa intercetta tutti i messaggi in arrivo per proporli al di fuori dell’app di messaggistica.

Infine se non volete perdere i messaggi che le persone eliminano prima che voi possiate leggerli, c’è WAMR.