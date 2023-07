Prodotti ritirati, i più golosi si dispereranno per questa notizia

Recentemente, sono stati segnalati nuovi casi di listeria in Italia, con alcuni lotti di caramelle e formaggio che hanno mostrato la presenza del batterio. Questi prodotti sono stati prontamente ritirati dal commercio. Nello specifico, le categorie interessate includono un tipo di formaggio DOP e caramelle gelèe. Grazie all’intervento del Ministero della Salute, questi prodotti alimentari sono stati rimossi dagli scaffali dei supermercati.

Prodotti ritirati: i lotti di produzione e la grammatura

Il formaggio in questione è il Taleggio DOP, prodotto dall’azienda Enzo Mauri Spa, con sede a Pasturo, in provincia di Lecco. La confezione da 200 grammi con scadenza il 26 luglio 2023, lotto numero 4312416, è stata identificata come potenzialmente pericolosa. Dopo i controlli effettuati dal Ministero della Salute, è emerso che il prodotto presentava un’eccessiva presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può essere trovato nel suolo, nella vegetazione o nelle falde acquifere e che può contaminare alimenti come latte, verdura, formaggi molli e carni poco cotte.

Per quanto riguarda le caramelle, le Speshow Jelly Straws sono state identificate come potenzialmente pericolose. Queste caramelle, prodotte in Olanda dall’azienda Dutch Fbo Beagley Copperman B.V, sono particolarmente popolari tra i bambini. Il lotto pericoloso, numero 103638, è stato identificato per la presenza degli additivi E 407 ed E 410, che sono vietati in Italia. Sono coinvolti dei sacchetti di plastica contenenti 30 pezzi di caramelle, con un peso totale di 300 grammi e una data di scadenza del 23 settembre 2023.

È importante notare che sia il produttore del formaggio che quello delle caramelle stanno attuando misure per il ritiro dei prodotti infetti. Se possiedi uno di questi prodotti, è consigliabile restituirlo al supermercato. Ricorda, la sicurezza alimentare è di fondamentale importanza e seguire queste linee guida può aiutare a prevenire potenziali problemi di salute.