Fastweb, offerta fantastica con 200 giga in 5G che batte Iliad

Spesso non serve neanche dirlo, ma i gestori virtuali sembrerebbero aver preso in mano il pallino del gioco nel mondo della telefonia mobile. Tra i gestori che riescono a contendersi il numero di utenti maggiore, ci sono anche questi provider che un tempo non erano visti di buon occhio. La poca qualità di rete e soprattutto i prezzi non troppo distanti da quelli dei grandi operatori telefonici, non convincevano gli utenti. Oggi tutto è cambiato e a dimostrarlo sono soprattutto alcuni colossi, come ad esempio Fastweb.

Al momento si tratta dell’unico gestore tra i virtuali a concedere la connessione 5G, peraltro gratuita in alcune sue offerte. Il dominio sta tutto nelle mani dell’ultima promo, la Mobile Full con tutto incluso.

Fastweb distrugge la concorrenza con le migliori offerte: ecco la nuova Mobile Full

Trovare una promozione mobile che soddisfi le proprie esigenze come riesce a fare la Mobile Full, è davvero difficile. Fastweb ha concentrato all’interno di questa offerta tutte le sue forze, riuscendo a renderla un vero e proprio diamante.

Gli utenti che la sottoscrivono possono ottenere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 200 giga per connettersi ad Internet con la velocità del 5G. Bisogna ricordare che questo standard è incluso gratuitamente nella promo, con l’attivazione automatica che avviene servendosi di uno smartphone compatibile. In più sarà disponibile solo ed esclusivamente nelle aree che risultano coperte.

A destare grande interesse in merito alla nuova promo del gestore, ci pensa proprio il prezzo di vendita. I nuovi utenti Fastweb pagheranno solo 8,95 € al mese.