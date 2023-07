Fastweb, BOMBA ASSOLUTA con la promo da 200GB in 5G a 8 euro

Fastweb continua a scandire i ritmi della telefonia mobile in Italia grazie alle sue offerte. Questa volta non si può fare a meno di valutare la nuova soluzione, la quale prende il nome di Mobile Full.

Fastweb: questa è la mobile Full, costa 8,95 € al mese

La promozione odierna che Fastweb propone ai nuovi utenti riesce a mettere insieme tutte le migliori caratteristiche per essere determinata come una delle migliori in assoluto. In primis si parte da minuti senza limiti verso tutti per parlare con chiunque e per tutto il tempo che si desidera. Non ci saranno quindi limiti di nessun genere verso telefoni fissi e mobili nazionali, ovviamente senza nessuno scatto alla risposta.

Ci sono poi 200 giga per navigare sul web alla massima velocità, anche in questo caso senza nessuna limitazione. Scegliendo questa offerta sarà possibile navigare sempre alla velocità massima, la quale comprende appunto il 5G.

Questo standard di connessione sarà effettivo nel momento in cui si possederà un dispositivo compatibile con le reti 5G di casa Fastweb. Non bisognerà pagare di più e si potrà navigare alla velocità massima nelle zone coperte dal servizio.

Uno dei più grandi punti di forza dell’azienda è poi contraddistinto dalla grande trasparenza. Non ci sono vincoli di alcun genere. Le tariffe di Fastweb sono infatti chiare e senza costi nascosti. Non ci sono inoltre vincoli di durata e costi di uscita da pagare per un recesso anticipato.

L’offerta in questione costa solo 8,95 € al mese per chi la sceglie. L’attivazione può avvenire in maniera gratuita e mediante lo SPID. Anche la consegna della scheda sarà gratis.