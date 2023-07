Nintendo Switch è una fra le console da gaming più amate dai fan di tutto il mondo. Grazie anche all’enorme successo, il colosso nipponico Nintendo sembra intenzionato a portare in veste ufficiale l’erede di questa consola, ovvero la nuova Nintendo Switch 2. Di quest’ultima ci sono ancora pochi dettagli. Tuttavia, ora sappiamo quando potrebbe debuttare ufficialmente.

Nintendo Switch 2, rivelata la possibile data del debutto della nuova console

Il colosso giapponese Nintendo sembra che abbia già dato il via ai lavori per la realizzazione della sua nuova console da gaming. Come già accennato in apertura, si tratta della prossima Nintendo Switch 2. Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni dettagli interessanti riguardanti il suo possibile debutto.

Sembra infatti che la nuova console possa debuttare ufficialmente sul mercato già durante il primo trimestre del prossimo anno, ovvero ad inizio 2024. A rivelare questo possibile periodo è stato il sito di investimenti cinese MoneyDJ. Quest’ultimo prevede infatti prevede di aumentare le vendite dei suoi prodotti (tra cui anche alcune custodie metalliche compatibili con la nuova Nintendo Switch 2) proprio durante i primi mesi del prossimo anno.

Per il momento non ci sono notizie e conferme ufficiali. Tuttavia, se così fosse, possiamo immaginarci un annuncio del suo arrivo nel 2024 già nei prossimi mesi. In questo modo, infatti, il colosso nipponico comincerà a stuzzicare gli utenti ed i suoi fan per l’arrivo di questa nuova console da gaming. Vedremo inoltre se sulla nuova console ci sarà o meno la retrocompatibilità con alcuni videogiochi disponibili sulla precedente console Nintendo Switch.