ChatGPT, grande novità STRAVOLGE tutto: ecco le API GPT-4

OpenAI cambia tutto: l’ultima versione del suo chatbot GPT-4 sarà disponibile d’ora in avanti per ogni sviluppatore con accesso all’API a pagamento.

È stato un post pubblicato sul blog dall’azienda ad annunciare che GPT-4 è ora disponibile per tutti gli abbonati e iscritti tra gli sviluppatori:

“Oggi tutti gli sviluppatori API esistenti con una cronologia di pagamenti riusciti possono accedere all’API GPT-4 con contesto 8K. Abbiamo in programma di aprire l’accesso a nuovi sviluppatori entro la fine di questo mese, per poi iniziare ad aumentare i limiti di velocità in seguito a seconda della disponibilità di calcolo.”

L’obiettivo è inoltre quello di rendere molto più accessibili tante altre API in possesso di OpenAI, molte delle quali non sono ancora disponibili per gli sviluppatori. Secondo quanto riportato, lo saranno nel corso di quest’anno.

OpenAI cambia tutto: ora GPT-4 è più aperto a tutti

Da ricordare che l’azienda ha lanciato la sua nuova API Chat Completions durante lo scorso mese di marzo. Questa scelta ha permesso agli sviluppatori di creare nuove esperienze di conversazione ma anche di completare diverse attività in merito a ChatGPT. Dal prossimo 4 gennaio 2024 alcuni vecchi modelli che si servono dell’API di completamento, riceveranno un ritardo. Questo è quanto dichiarato da OpenAI:

“Nonostante questa API rimarrà accessibile, a partire da oggi verrà etichettata come ‘legacy’ nella nostra documentazione per gli sviluppatori. Prevediamo che futuri miglioramenti del modello e del prodotto si concentreranno sull’API Chat Completions e non abbiamo pianificato di rilasciare pubblicamente nuovi modelli utilizzando l’API di completamento.“