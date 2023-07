Le offerte Vodafone pensate per battere oggi Iliad sono pronte per fare letteralmente la differenza sul mercato, con le occasioni del momento gli utenti possono davvero attivare anche 200 giga di traffico dati al mese, ed avere ugualmente la certezza di spendere molto poco.

Accedere alle promozioni di Vodafone è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, poiché al giorno d’oggi gli utenti sono liberi di attivarle solo nel caso in cui si effettui la portabilità da uno specifico operatore telefonico, che sia Iliad o un MVNO. Non è possibile richiedere la medesima promo su nuova numerazione, ed in parallelo gli utenti la potranno attivare nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale.

I prezzi bassi disponibili su Amazon sono distribuiti gratuitamente sul nostro canale Telegram ufficiale, scopriteli subito andando ad iscrivervi qui.

Vodafone, le occasioni migliori con le offerte del momento

Le promozioni che tutti dovrebbero attivare, nel caso in cui rispettassero le suddette limitazioni, sono senza dubbio le Vodafone Silver, rappresentano la perfetta occasione per avere in cambio un bundle elevato, con una spesa che parte da un minimo di 7,99 euro, fino ad arrivare ad un massimo di 9,99 euro.

Entrambe le versioni hanno in comune minuti e SMS senza limiti, un bundle comunque molto ampio e vario che permette di contattare senza problemi praticamente chiunque. A questi si aggiungono 150 o 200 giga di traffico dati al mese, la principale differenza nel prezzo finale di vendita; la connessione sarà al massimo in 4G+, al momento attuale le suddette promo non includono il 5G.