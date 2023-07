Gli utenti sono sempre alla ricerca di offerte mobile super convenienti e con tanto da offrire. Le proposte dell’operatore telefonico virtuale Spusu sono degne di nota. Ma una delle offerte mobile più allettanti è senz’altro quella denominata Spusu 70. Quest’ultima non sarebbe dovuta essere più disponibile all’attivazione. L’operatore ha però da poco deciso di prorogarne la sua disponibilità per un altro po’ di tempo.

Spusu 70, attiva ora o mai più questa favolosa offerta con 70 GB

Da quando l’operatore virtuale Spusu ha reso disponibile l’offerta mobile Spusu 70, quest’ultima è stata prorogata diverse volte. Come già accennato in apertura, la disponibilità di questa offerta sarebbe dovuta terminare a breve. L’operatore telefonico virtuale ha però deciso di renderla disponibile agli utenti per un altro periodo di tempo.

In particolare, tutti gli interessati ad attivare l’offerta in questione avranno tempo fino a fine mese, ovvero fino al prossimo 31 luglio 2023. Spusu 70 è un’offerta davvero eccezionale. Ha un costo di appena 5,98 euro al mese. L’offerta include ogni mese 70 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ (con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps), 500 SMS verso tutti e 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

I minuti si possono utilizzare anche per effettuare chiamate verso alcuni paesi esteri, tra cui: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Spusu 70 è poi ancora più interessante perché i giga che non vengono consumati si accumulano e sono utilizzabili per il mese successivo.