Per illusione ottica si intende una qualsiasi immagine, o appunto “illusione”, in grado di trarre in inganno la vista, facendo credere di star vedendo qualcosa che in realtà non è come appare.

Le sfide ottiche sono sicuramente tra le immagini più diffuse sul web, in quanto, la loro soluzione è un’ottima forma di intrattenimento, non solo perché simpatiche e divertenti, ma anche perché consentono di testare e mettere alla prova se stessi e le proprie capacità cognitive.

Infatti, le illusioni ottiche e il modo in cui si tende a risolverle, sono un ottimo esercizio per la mente e per imparare a comprendere il modo in cui il nostro cervello divide ed elabora le informazioni. Oltre a mettere alla prova la nostra capacità di attenzione e l’acutezza visiva.

L’ illusione degli animali

A tal proposito, vi mostriamo una delle più complicate ed elaborate illusioni che stanno spopolando sul web. Nell’immagine in evidenza, infatti, potete vedere una foto raffigurante alcuni animali. Di solito, a prima vista, capita di riuscire riconoscerne 3 o 4. Ma la cosa che sicuramente non vi aspettate è che la figura nasconde in sé ben 13 animali diversi.

Se riuscirete a trovarli tutti nell’arco di 10 secondi, o poco più, significa che fate parte dell’1% delle persone che sono riuscite a risolverlo, e che si contraddistinguono per la loro grande intelligenza.

Tale illusione permette di attivare tutti gli aspetti più importanti che denotano il livello di intelligenza di una persona. Come l’attenzione, la focalizzazione visiva, l’apertura mentale, la logica, la creatività e così via.

La soluzione

Per coloro che sono curiosi di scoprire quali sono gli animali nascosti nell’illusione ottica, ecco, di seguito, il relativo elenco.