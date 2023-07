Amazon, offerte PRIME DAY ufficiali in anteprima, ecco gli sconti all’80%

Amazon inizia da oggi a scontare i prodotti migliori del momento, con prezzi incredibilmente più bassi del normale, in vista dell’ormai imminente Prime Day, la 48ore di sconti più attesa dell’anno, nel corso della quale gli utenti con un abbonamento Prime attivo potranno riuscire a risparmiare tantissimo.

L’unico modo per non perdere nemmeno uno sconto Amazon Prime Day, e ricevere anche codici/coupon gratis, è iscriversi ad un canale Telegram dedicato, dove vengono fornite tutte le indicazioni del caso per spendere davvero poco. I migliori sono: Codiciscontotech, tecnofferte e malatirisparmio.

Amazon, quali sono i nuovi sconti del momento

In attesa di conoscere i veri e propri prezzi del Prime Day, la nostra live inizierà alle 00:00 dell’11 luglio sui canali Telegram, proponiamo una selezione dei migliori sconti di oggi, disponibili sempre e soltanto su Amazon:

​ JDXun Tagliaunghie Set Professionale , 7 in 1 Grooming Kit Strumenti per Manicure in Acciaio Inox, Set Manicure Tagliaunghie(Blu) – PREZZO: 4,99 euro al posto di 8,99 euro – LINK.

, 7 in 1 Grooming Kit Strumenti per Manicure in Acciaio Inox, Set Manicure Tagliaunghie(Blu) – PREZZO: al posto di 8,99 euro – LINK. Purina Felix Sensations Extras Cibo Umido per Gatti con Manzo e un Pizzico di Formaggio e con Pollo e un Pizzico di Bacon, 48 buste da 85g – PREZZO: 18 euro al posto di 27 euro – LINK.

per Gatti con Manzo e un Pizzico di Formaggio e con Pollo e un Pizzico di Bacon, 48 buste da 85g – PREZZO: al posto di 27 euro – LINK. ​ AIRENA Coltelli da Cucina , Coltello da Cucina 8″- Coltello giapponese – Acciaio inossidabile tedesco – Miglior Rapporto con custodia e squisita confezione regalo – Coltelli ultra affilati – PREZZO: 15 euro al posto di 29 euro – LINK.

, Coltello da Cucina 8″- Coltello giapponese – Acciaio inossidabile tedesco – Miglior Rapporto con custodia e squisita confezione regalo – Coltelli ultra affilati – PREZZO: al posto di 29 euro – LINK. ​ CCJ Friggitrici ad aria,Digital LED Touch screen,da 75 a 230 °C,1400 W,8servizi, tempi e ricette preimpostati,lavabile in lavastoviglie – PREZZO: 53 euro al posto di 89 euro – LINK.

screen,da 75 a 230 °C,1400 W,8servizi, tempi e ricette preimpostati,lavabile in lavastoviglie – PREZZO: al posto di 89 euro – LINK. CHUWI HiPad XPro Touchscreen Tablet 10.5 Inch, Android 12 UNISOC T616 2.0GHz, 8-Core 6GB RAM 128GB ROM Tablet, 1920 x 1200 IPS, 8MP+13MP, 4G LTE+5G WiFi, 70000 mAh – PREZZO: 139 euro al posto di 189 euro – LINK.