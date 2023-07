SquidGame l’omonima serie coreana che ha letteralmente fatto appassionare milioni di fan di tutto il mondo è stata ufficialmente riconfermata per la sua seconda stagione.

Il ritorno della serie su Netflix, non è certamente una novità, non solo perché la prima stagione si è conclusa in modo da far intendere un continuo di trama, ma anche grazie e soprattutto al notevole ed innegabile successo che lo show è riuscito ad ottenere fin dal suo debutto sulla piattaforma.

Ancora oggi, dopo quasi due anni dalla sua realizzazione, SquidGame rientra tra la lista delle serie più viste in assoluto. Basta pensare come essa sia stata per moltissime settimane consecutive tra le top 10 serie più viste ed apprezzate del momento.

SquidGame 2, le informazioni a riguardo

Nel corso dell’evento Tudum, l’evento ufficiale di Netflix, tenutosi nel mese di Giugno di questo stesso anno, è stato annunciato il teaser del trailer e alcune novità circa la nuova trama, i ritorni di personaggi importanti e l’arrivo di altri giocatori.

Tra i personaggi che ritorneranno nella serie ricordiamo, l’unico sopravvissuto dei giochi,

Seong Gi-hun, che ritroveremo probabilmente nel suo tentativo di porre per sempre fine al meccanismo senza cuore dei giochi. Il Front Man, Lee Byung-Hun, suo fratello, il poliziotto Hwang Jun-ho. Infine Gong Yoo will, l’uomo che ha il compito di reclutare ogni volta i nuovi concorrenti dei giochi.

Inoltre tra i membri del cast, ci saranno anche due importanti new entry, esponenti del genere musicale kpop: JoYu Ri, ex membro delle Iz*One e Choi Seung Hyun, membro del gruppo BIGBANG.

Che ritroveremo probabilmente nei panni di nuovi giocatori.

La data ufficiale del lancio per la seconda stagione del programma non è stata ancora dichiarata ufficialmente. Ma si presume si debba aspettare ancora un pò, probabilmente verso la fine del 2024.