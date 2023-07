In un evento europeo tenutosi a Parigi, al quale anche la redazione di TecnoAndroid ha partecipato attivamente, Honor ha presentato ufficialmente al mondo la serie Honor 90, composta da due modelli: Honor 90 e 90 Lite, dispositivi con tecnologia di ultima generazione, e prestazioni da quasi top di gamma. Scopriamoli assieme.

Honor 90 – il meglio del meglio

Honor 90 è il top della nuova serie, un prodotto con display flottando quad-curvo da 6,7 pollici di diagonale, raggiunge una risoluzione massima di 2664 x 1200 pixel, supportando il 100% della gamma cromatica DCI-P3 e 1,07 miliardi di colori, mantenendo comunque una luminosità massima di ben 1600 nits. Ad impreziosirne le prestazioni troviamo oltretutto il refresh rate a 120Hz, con regolazione automatica in relazione al contenuto riprodotto, supporto HDR10+ e certificazioni HDR di Netflix e Prime Video.

Disponibile all’acquisto in due formati, 8/256GB e 12/512GB, il prodotto mantiene forte il focus sul comparto fotografico, un setup di tre sensori suddiviso in un principale da 200 megapixel (1/1,4 pollici), ultragrandolare e macro da 12 megapixel, con campo visivo di 112 gradi, per terminare con un sensore di profondità da 2 megapixel. Gli scatti sono luminosi ad alta gamma, con dettagli precisi anche con scarsa illuminazione; tra le funzioni più interessanti annoveriamo il nuovo Ritratto, con algoritmi ridefiniti e più precisi. Nella parte anteriore è stato integrato un sensore da 50 megapixel, per seflie ricchi di dettagli, e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il denoising dei filmati (presente anche AI Vlog Assistant, utile per realizzare video di 15 secondi pronti per i social).

Il design è ispirato all’alta moda, sin dal primo approccio Honor 90 sembra uno smartphone di classe, oltre che essere molto sottile, pari a 7,8mm di spessore, e particolarmente leggero, soli 183 grammi. I bordi sono arrotondati, facilitando l’ergonomia, mentre la longevità è garantita da un vetro rinforzato decisamente resistente. Non temete di doverlo ricaricare molte volte, Honor 90 integra una batteria da 5000mAh, con ricarica rapida a 66 watt (45% in soli 15 minuti), questo grazie anche ad un SoC non troppo energivoro, come il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che migliora le prestazioni generali del 30% e della GPU del 20%.

Il sistema operativo, infine, è Android 13 con personalizzazione grafica Honor MagicOS 7.1, con tante funzioni molto interessanti, come Magic Text, per riconoscere il testo direttamente da una immagine, e altre ancora. Honor 90 è acquistabile a 549,90 euro nella versione 8/256GB e 599 euro per la 12/512GB, nella tre colorazioni Midnight Black, Diamond Silver e Emerald Green. Gli utenti lo potranno acquistare su Hihonor.com, in offerta a rispettivamente 499 e 599 euro, ottenendo anche un ulteriore coupon di 100 euro, raggiungendo la cifra finale di 399 e 449 euro (fino ad esaurimento scorte sono disponibili anche i bundle con cover TPU, protezione schermo per 6 mesi e SuperCharge da 66W).

Honor 90 Lite – la versione economica

Honor 90 Lite può essere considerata a tutti gli effetti la versione economica del modello precedente, gode di un ampio display senza bordi da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate fino a 90Hz, integra il processore MediaTek Dimensity 6020 5G, con batteria da 4500mAh dalla lunga durata, ed una configurazione di base che si conclude con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (la RAM è espandibile virtualmente di 5GB).

Il comparto fotografico è rappresentato da tre sensori, il principale da 100 megapixel, con apertura F1.9, una wide&depth da 5 megapixel, ed una macro da 2 megapixel. Anteriormente, invece, ecco arrivare la fotocamera da 16 megapixel, per riuscire a realizzare ottimi autoritratti. Il prodotto è disponibile al prezzo di 299 euro, in tre colorazioni (Cyan Lake, Titanium silver e Midnight Black); gli utenti lo possono acquistare a questo link a 299,90 euro con in regalo le Earbuds XS.