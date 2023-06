Honor 90 Lite, il primo membro della nuova serie Honor 90, in presentazione il 6 luglio a Parigi, arriva ufficialmente sul mercato europeo, e di conseguenza anche in Italia. E’ un dispositivo di fascia media, caratterizzato da un comparto fotografico di alto livello, un display di qualità, ed una versatilità quasi senza pari.

Posteriormente il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 100 megapixel, con apertura F1.9 (con scatti HDR), un Wide&Depth da 5 megapixel ed un macro da 2 megapixel. Spostando l’attenzione anteriormente, invece, ecco arrivare una camera da 16 megapixel, per ritratti decisamente accattivanti. Il display è da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate adattivo fino ad un massimo di 90 Hz, ed una serie di funzioni per la protezione degli occhi.

Sotto il cofano trova posto invece il processore MediaTek Dimensity 6020, con chip 5G integrato, affiancato da una configurazione che permette di accedere a 8GB di RAM (espandibile virtualmente di altri 5GB) e 256GB di memoria interna, per prestazioni comunque di ottimo livello, nella fascia di prezzo di appartenenza.

Honor 90 Lite, quanto costa

Honor 90 Lite è in vendita da oggi, 20 giugno, ad un prezzo consigliato di 299,90 euro, con incluse gratis anche le Earbuds X5. Le colorazioni tra cui sarà possibile scegliere sono tre: Titanium Silver, Midnight Black e Cyan Lake, tutti moderni e all’avanguardia nel settore.

La serie Honor 90 non si ferma qui, il 6 luglio, come anticipato del resto, vedranno la luce nuovi modelli di fasce differenti, con approcci differenti all’estetica, ed un forte focus sul comparto fotografico, puntando molto sulle immagini ad alta gamma dinamica (HDR) ed i miglioramenti negli scatti con scarsa illuminazione, senza comunque dimenticarsi del display, un componente fondamentale, con refresh rate aumentato anche fino a 120HZ. Le aspettative sono alte, ora non ci resta che attendere per scoprire e conoscere nuovi dettagli.