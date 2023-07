OnePlus Nord 3, dopo tanto chiacchierare, è finalmente ufficiale, lo smartphone di fascia media dell’azienda orientale, è difatti stato svelato completamente al pubblico, mettendo in mostra tutte le proprie specifiche tecniche, ed il prezzo finale di vendita.

Il design iconico non eccede nelle dimensioni, lo spessore viene mantenuto su 8,15 millimetri (e sui bordi troviamo il solito Alert Slider, oltre a due altoparlanti stereo con certificazione Hi-Res e Dolby Atmos). Il pannello è un bellissimo Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici di diagonale, con refresh rate fissato a 120Hz, 450ppi e luminosità massima di 1450 nits, il tutto è completato da cornici davvero sottilissime: solo 1,46 millimetri su entrambi i lati lunghi e 2,31 mm nella parte inferiore (rapporto schermo/corpo del 93,5%).

Sotto il cofano abbiamo un processore MediaTek Dimensity 900, un octa-core con processo produttivo a 4 nanometri, che offre prestazioni migliorate del 42,9% (GPU del 58,6%), combinato con fino a 16GB di RAM LPDDR5X. L’efficienza energetica del nuovo SoC ha portato OnePlus a non dover integrare una batteria troppo capiente, questa è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W (da 1 al 100% in soli 30 minuti), e raffreddamento a grafite con camera di vapore ad alte prestazioni.

OnePlus Nord 3 – comparto fotografico

L’attenzione è stata particolarmente posta sul comparto fotografico di OnePlus Nord 3 (QUI la nostra recensione), un prodotto con un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (lo stesso di OnePlus 11), stabilizzatore ottico integrato e algoritmi proprietari OnePlus per immagini di alta qualità (anche con scarsa luminosità). Per la prima volta nella serie OnePlus Nord, inoltre, la registrazione video è in 4K a 60fps.

Il sistema operativo è Android 12, con personalizzazione grafica OxygenOS 13.1, la versione che riduce del 40% il consumo energetico, ed incrementa del 15% le prestazioni in confronto a OxygenOS 12. La promessa di OnePlus riguarda 3 aggiornamenti di sistema operativo (quindi fino a Android 15) e quattro anni di patch di sicurezza.

La back cover iconica, è disponibile in due colorazioni Misty Green (superficie liscia con texture di vetro lucido) e Tempest Gray, una variante con aspetto opaco e testurizzato (entrambe dispongono di certificazione IP54 per resistenza agli schizzi d’acqua); OnePlus Nord 3 sarà in vendita a partire dal 12 luglio nella configurazione 8/128GB ad un prezzo di listino di 449 euro, oltre alla variante 16/256GB a 549 euro.

Gli utenti che, come anticipato nei precedenti articoli, decideranno di acquistare il prodotto nell’offerta Early Bird su OnePlus.come entro il 31 luglio, potranno acquistare la versione 16/256GB, pagandola solamente 499 euro.