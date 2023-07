Bonifici istantanei, il Parlamento Europeo li rende obbligatori e gratis

Sembra ormai tutto ufficiale: il Parlamento europeo ha approvato la modifica che rende obbligatori i pagamenti istantanei in Europa. Questi verranno resi anche privi di qualsiasi costo aggiuntivo. Per rendere effettivo tutto ciò è stata necessaria una modifica alla legislazione Single Euro Payments Area (SEPA).

L’obiettivo principale che l’Europa si era prefissata era quello di riuscire ad offrire sia ai consumatori che alle imprese di piccola e media dimensione uno strumento utile di tipo digitale che consentisse l’immediatezza di denaro aspettando solo pochi secondi per l’accredito, peraltro con costi uguali ai bonifici tradizionali.

In poche parole i bonifici istantanei saranno gratuiti per tutti coloro che fanno parte dell’area europea. A beneficiare di questa misura saranno quindi anche i paesi che non hanno l’euro.

Bonifici istantanei gratuiti e senza costi aggiuntivi: le parole del relatore

Queste le parole di Michiel Hoogeveen, europarlamentare e relatore della misura:

“Quella dei pagamenti istantanei è un’innovazione necessaria. Perché il mio ordine Amazon viene pagato in maniera più rapida di un trasferimento fatto al mio conto bancario da un amico che vive in un altro Paese della zona euro? Il regolamento sui pagamenti istantanei darà ai consumatori e alle imprese le garanzie di cui necessitano per i pagamenti.”

A seguire sono arrivate le dichiarazioni di Craig Ramsey, Head of Real-Time Payments di ACI Worldwide:

“L’adozione a livello europeo dei pagamenti istantanei migliorerà l’esperienza dei clienti che effettuano transazioni in tutto il continente, in particolare in presenza di pressioni sul costo della vita, consentendo loro di accedere più rapidamente al proprio denaro, riducendo al minimo le perdite dovute a ritardi nei trasferimenti e sanzioni per pagamenti in ritardo.”