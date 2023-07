Tira aria di rinnovamento anche per quanto riguarda la situazione bonifici in Europa, sembrerebbe infatti che il Parlamento europeo abbia approvato la modifica alla legislazione Single Euro Payments Area (SEPA) per rendere obbligatori i pagamenti istantanei nell’area europea.

L’idea che il vecchio continente insegue e intende offrire ai consumatori, prende corpo in uno strumento digitale in grado di consentire a tutti i consumatori di usufruire di uno strumento digitale in grado di presentare la stessa immediatezza del contante, dunque senza tempi di attesa che superino i 10 secondi per l’accredito del denaro sul conto del creditore.

Come se non bastasse, questa disposizione riguarderà anche tutti i paesi che non adottano l’Euro come moneta, secondo il Parlamento infatti, le banche che ricevono le disposizioni per il bonifico, dovrebbero ricevere la somma e poi convertirla immediatamente in euro per procedere al trasferimento, il testo è stato approvato con 49 voti a favore, 2 contrari e altrettanti astenuti.

Passo importante

L’approvazione del Parlamento EU è senza alcun dubbio uno step fondamentale per questo passaggio e adeguamento delle norme digitali, secondo la nuova normativa, entro sei mesi dovremmo raggiungere questo nuovo standard molto apprezzato dai cittadini, non a caso secondo un recente report di ACI Worldwide, operatore nell’ambito dei pagamenti istantanei, nel 2022 in Italia abbiamo avuto 364 milioni di pagamenti istantanei, nel 2027 secondo le previsioni saranno 787 milioni.

Michiel Hoogeveen, relatore della misura ha effettivamente sottolineato una controversi, chiedendosi perchè un pagamento Amazon sia più rapido rispetto all’invio di denaro tra due persone residenti in stati diversi, asserendo che questa manovra darà ai consumatori le certezze di cui hanno bisogno.