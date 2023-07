Telegram è l’app di messaggistica istantanea lanciata nel 2013 e con sede a Dubai.

La piattaforma è diffusa a livello globale, e la sua particolarità, sta nella possibilità di aprire i canali. Ovvero, essa consente, non solo, a due o più persone di comunicare tra di loro in maniera istantanea, ma anche, l’apertura di canali unidirezionali (da uno a molti). Si tratta di un servizio che, per esempio, potrebbe utilizzare un’azienda per comunicare, ai suoi clienti, promozioni, news, avvisi importanti e così via.

Il successo di Telegram è così grande che persino altre piattaforme, come WhatsApp, hanno deciso di prendere spunto dall’app per l’apertura dei canali. Progetto, per quest’ultima, ancora in fase di elaborazione.

Telegram soddisfa le richieste degli utenti

Partendo da questo presupposto e dal successo mondiale dell’applicazione, Pavel Durov, l’amministratore delegato dell’azienda, ha affermato che, di recente, sono state davvero numerose le richieste da parte degli utenti di introdurre le Storie anche su Telegram.

Le Storie, come risaputo, sono immagini e/o video che possono essere pubblicate sul proprio account, hanno una durata di 24 ore, dopo di ché spariscono.

Il CEO, tuttavia, ha manifestato dei dubbi riguardo all’introduzione di questa funzione. In quanto, le Storie, sono ormai presenti in tutte le piattaforme, quali Facebook, Instagram e WhatsApp.

Ma se è il cliente che lo chiede allora quest’ultimo deve essere sempre accontentato.

Arrivano le Storie

Le Storie di Telegram presenteranno però delle differenze. L’utente avrà infatti la possibilità di scegliere la durata di ogni storia (6, 12, 24 o 48 ore).

In più, per tutelare la propria privacy, le Storie non potranno essere visualizzate da chiunque. Ma, in base alle impostazioni scelte, potranno avervi accesso solo contatti selezionati specificatamente dall’utente.

Esse inoltre potranno anche essere nascoste, se non si desidera mostrarle sul profilo principale.

In ogni caso, le Storie di Telegram, sono un servizio ancora in fase di elaborazione. Non si conosce ancora la data ufficiale del suo lancio, ma probabilmente, avremo la possibilità di accedervi entro il mese di Luglio.

Per tutte le altre informazioni a riguardo non ci resta che attendere nuove comunicazioni da parte di Telegram.