Whatsapp, gli aggiornamenti si rinnovano e con questi spunta anche la funzione dei Canali

WhatsApp, l’app di messaggistica più popolare al mondo, sta introducendo una nuova funzionalità chiamata Canali. Questa novità è stata annunciata da Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, società madre di WhatsApp. I Canali sono progettati per fornire un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti importanti da persone e organizzazioni direttamente all’interno dell’app.

Whatsapp: arrivano i Canali, ecco che sono

I Canali di WhatsApp funzionano in modo simile alle liste broadcast già presenti sull’app. Sono uno strumento di comunicazione unidirezionale, il che significa che solo gli amministratori dei Canali possono inviare messaggi, immagini, video, sticker e sondaggi. Tale funzionalità può essere utilizzata da vari tipi di organizzazioni, dalle squadre sportive alle autorità locali, per condividere aggiornamenti e informazioni con i loro follower.

Per facilitare la scoperta di nuovi Canali da seguire, WhatsApp includerà un sistema di ricerca dove gli utenti possono trovare Canali basati sui loro interessi, come hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali e altro ancora. Per di più possono anche unirsi a un Canale tramite un link d’invito ricevuto in chat, via e-mail o pubblicato online. I Canali di WhatsApp appariranno in una nuova sezione dell’app chiamata “Aggiornamenti“, separata dalle chat private con famiglia, amici e community. Ciò aiuta a mantenere organizzate le comunicazioni e a separare gli aggiornamenti dei Canali dai messaggi personali.

La funzionalità sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi e chiunque avrà la possibilità di crearne uno. Siamo di fronte ad un ulteriore passo avanti per WhatsApp nel diventare una piattaforma di comunicazione completa, offrendo agli utenti nuovi modi per rimanere connessi e informati.