Per i nuovi clienti che attivano online l’offerta mobile con minuti illimitati, sms illimitati e 100 Giga al mese a 6,99 euro al mese, Very Mobile ha scelto di prolungare la promozione estiva Giga X2, che consente di raddoppiare i Giga mensili per 6 mesi dall’attivazione.

I clienti che passano da TIM, Vodafone, WindTre, ho. Mobile, Kena o Spusu non potranno usufruire della promozione Very 6,99. Come già riportato da MondoMobileWeb, la promozione Giga X2 è ora disponibile per le offerte Very 6,99 attivate presso i punti vendita a partire dal 23 giugno 2023.

Very Mobile rivoluziona l’estate

L’offerta estiva Giga X2 a Very 6,99 è stata resa disponibile attraverso il canale di vendita online a partire da oggi. Si ricorda che la promozione estiva Giga X2 per i nuovi clienti è cumulabile con altre offerte (ad eccezione dell’offerta Very 4,99) a partire dal 13 giugno 2023.

Alcuni attuali clienti Very Mobile che hanno o attivano un’offerta di almeno 6,99 euro al mese possono beneficiare della promozione Giga X2. Fatta eccezione per l’offerta Very 4,99 voce e per le offerte da 6,99 euro al mese, la promozione Giga X2 edizione Estate 2023 consente di ottenere il doppio dei Giga per 6 mesi con praticamente tutto il portafoglio Very.

In particolare, il piano Very 6,99 100 GB/mese da 200 GB, il piano Very 7,99 150 GB/mese da 300 GB/mese, il piano Very 9,99 220 GB/mese da 440 GB/mese e il piano Very 300 GB/mese da 600 GB/mese sono tutte esclusive di 6 mesi. In entrambi i casi, una volta attivato, il moltiplicatore verrà applicato meccanicamente. All’inizio del settimo mese, il piano selezionato tornerà a fornire la sua quantità di dati di base.

La promozione Giga X2 è valida per le nuove attivazioni di offerte qualificate fino al 17 luglio 2023.