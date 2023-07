ChatGpt è il software utilizzato per facilitare e, in un certo senso, per fare da mediatore, tra il linguaggio del computer e quello dell‘uomo. Questo, ad oggi, rappresenta una delle più grandi conquiste tecnologiche mai raggiunte negli ultimi anni.

ChatGpt, infatti, grazie all’applicazione e dell’intelligenza artificiale, è in grado di scrivere intere sequenze di codice, relativi a funzioni o servizi, specificamente richiesti dall’utente. E di fornire soluzioni, lì dove emergono problematiche di tipo tecnico/informatico.

ChatGpt e i modelli 3D

ChatGPT riesce ad imporsi, ancora una volta, grazie alla nuova possibilità di realizzare, veri e propri progetti in 3D.

In genere, per la creazione e la stampa di un qualsiasi progetto 3D, è necessario creare dei file in formato STL, ovvero di formati utilizzati appositamente per le stampanti 3D, in quanto, questi presentano al loro interno il progetto tridimensionale che dovrà poi essere stampato. È possibile creare questi file attraverso un apposito software di modellazione 3D. Inoltre, bisogna ricorrere al G Code, ovvero il linguaggio di programmazione, utilizzato per controllare e fornire i dovute comandi alle stampanti 3D. Come impostare il livello di temperatura e altre istruzioni simili. Ad oggi, tutto questo processo può essere sintetizzato grazie al lavoro ChatGPT .

Come funziona?

Realizzare un modello 3D con ChatGpt non è troppo complesso. Basta, infatti, chiedere al software di generare un progetto in 3D, per esempio un cubo, in formato ASCIISTL. ChatGpt inizierà ad elaborare un modello, sul quale sarà possibile applicare eventuali modifiche. Dopo di che, si procede ad inviare il file creato alla stampante 3D, che procederà con la realizzazIone effettiva del progetto.