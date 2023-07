whatsapp-ora-potrai-trasferire-le-chat-sul-nuovo-smartphone-in-maniera-veloce

Trasferire le chat di WhatsApp e altri dati su un nuovo smartphone è ora molto più semplice grazie a una funzione recentemente implementata. Ora che la funzionalità esiste, è possibile utilizzarla. Non è necessario utilizzare l’archiviazione cloud per ottenere questo risultato, il che riduce drasticamente la quantità di tempo necessaria per eseguire l’operazione. Quando un cliente acquista un nuovo smartphone e scansiona un codice QR generato sul vecchio dispositivo, tutti i dati di cui è stato precedentemente eseguito il backup sul vecchio dispositivo vengono immediatamente trasferiti sul nuovo smartphone tramite Wi-Fi Direct.

Il trattamento viene eseguito nelle immediate vicinanze del cliente. L’utente può continuare a utilizzare normalmente il telefono mentre questo avviene in background. La nuova opzione di recupero della cronologia delle conversazioni sarà utilizzata solo durante la sincronizzazione dei dati tra dispositivi mobili con lo stesso sistema operativo (iOS o Android), poiché questa è l’unica situazione in cui sarà accessibile.

WhatsApp sta aggiornando la propria app

Tutti gli altri utilizzi potenziali sono stati esclusi, quindi questo è l’unico per il quale è pratico utilizzarlo in questo momento. Coloro che possiedono WhatsApp e sono in grado di utilizzare la nuova funzione possono farlo andando nel menu Impostazioni dell’app, cliccando su Chat e poi su Trasferimento chat. In questo modo, potranno facilmente raggiungere la scelta. Cliccando su questa opzione, verranno inviati alla funzione corrispondente.

WhatsApp è gestito da una società chiamata Meta, la quale afferma che tutti i dati inviati tra i dispositivi, compresa la cronologia delle chat, sono crittografati. Per qualsiasi motivo, se i vostri backup sono troppo grandi per essere archiviati sul cloud, questa scelta vi sarà molto utile. Vi permetterà di salvare copie dei vostri dati sul vostro computer.