Se si è alla ricerca di una offerta mobile a basso costo, questo è il periodo più azzeccato. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico virtuale Noitel ha deciso di prorogare il suo catalogo di offerte mobile per tutta la fine del mese. Si tratta di offerte super convenienti e a basso costo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Noitel, disponibili fino a fine luglio offerte imperdibili a basso costo

La proposta di Noitel continua. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore telefonico virtuale ha da poco deciso di continuare a rendere disponibili le sue offerte mobile a basso costo. Queste ultime saranno disponibili ancora per un mese, dato che gli utenti potranno attivarle fino al prossimo 31 luglio 2023.

Una delle offerte più convenienti al momento disponibili è Noitel Next Step Plus. Quest’ultima ha un costo per il rinnovo mensile di soli 4,99 euro. L’offerta include fino a 30 GB di traffico dati, 50 SMS da inviare verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Per chi non ha bisogno di navigare, è disponibile l’offerta mobile Noitel MoreVoice Plus. In questo caso, ad un costo di 4,49 euro al mese, gli utenti potranno utilizzare 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Per chi invece ha bisogno di navigare, c’è l’offerta Noitel Super Jump 150. Questa offerta include 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti e 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 7,99 euro.