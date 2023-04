L’ormai estremamente famoso QR Code è un codice a barre bidimensionale formato da un insieme di puntini bianchi e neri utilizzato come un sistema di archiviazione dei dati.

Ma a cosa serve e come si utilizza in sostanza un codice QR? Il QR Code può contenere numerose informazioni e viene utilizzato per accedere in modo semplice e veloce ai siti internet e alle pagine web. Ma non solo, il codice può infatti contenere media, documenti, musica, testi, mappe e tantissime altre cose.

Utilizzarlo è estremamente semplice e intuitivo, basta scannerizzare il codice QR tramite la fotocamera del proprio cellulare per accedere in pochi secondi alla pagine web che si intende visitare.

Purtroppo però l’utilizzo dei codici QR può, in alcuni casi nascondere alcune insidie che potrebbero minare la sicurezza del vostro dispositivo.

Codici QR: attenzione alle truffe

Scansionare un QR Code è come aprire una scatola di cui non si conosce il contenuto, all’interno si potrebbero trovare delle brutte sorprese. Utilizzando un codice QR di cui non si conosce la provenienza potreste infettare i vostri cellulari.

Ci sono diversi problemi che potreste avere scansionando un QR Code creato da malintenzionati. Uno dei principali è l’installazione involontaria di malware che potrebbero danneggiare i vostri smartphone.

Potreste anche incappare in delle truffe o attacchi di phishing. Infatti i malintenzionati potrebbero autorizzare dei pagamenti a vostra insaputa, ottenere delle posizioni GPS oppure effettuare delle chiamate o videochiamate agli hacker per ottenere i vostri numeri telefonici che poi verranno utilizzati per inviare degli SMS con delle truffe.