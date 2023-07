WhatsApp, la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo, continua a far parlare di sé. Come è ormai noto, l’applicazione è sempre in continuo aggiornamento, con l’ introduzione di nuovi servizi e il miglioramento di funzioni già esistenti. A tal proposito, è recentissima la notizia, da parte di WABetainfo, del lancio di una funzione del tutto nuova, ovvero, la possibilità di trasferire l‘intera cronologia delle chat dell’applicazione da un dispositivo all’altro, in pochissimi secondi.

WABetainfo è infatti, diventato il blog ufficiale di WhatsApp, per la pluralità di notizie che troviamo su di essa che vengono quotidianamente e costantemente pubblicate.

WhatsApp: l’ultimissima novità della piattaforma

Ad oggi, trasferire l’ intera cronologia del proprio account WhatsApp è diventato davvero molto semplice. Infatti, secondo quanto mostrato da un video su Twitter, la pratica richiederebbe appena 20 secondi.

Una volta acquistato un nuovo dispositivo, e si intende accedere attraverso questo al proprio account WhatsApp, basta cliccare sull’icona di trasferimento dati presente sul display, da qui apparirà un QR code che dovrà essere scansionato dallo smartphone nuovo. In questo modo i due cellulari si connetteranno tra di loro e, in un istante, tutta la cronologia dei messaggi e le informazioni del nostro profilo di WhatsApp si apriranno sul nuovo dispositivo.

Il trasferimento dati da un dispositivo all’altro è concesso anche tra Smartphone con sistemi operativi diversi. Che sia un Android o un iOS non vi è alcuna differenza.

Tuttavia, si pensa che tale funzione sia ancora disponibile solo per la versione beta. Infatti, ogni novità introdotta dalla piattaforma ha richiesto nella fase iniziale una versione beta di utilizzo che impiegherà comunque un po’ di tempo prima di essere effettivamente accessibile per tutti i paesi. Quindi assicuratevi di avere installata l’ultima versione aggiornata di WhatsApp, e se non disponete ancora del servizio, non disperate, mancheranno sicuramente pochissimi giorni prima che questo diventi globale.