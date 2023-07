WhatsApp, il trucco per zittire le chiamate dei numeri sconosciuti

La crescita esponenziale che WhatsApp ha compiuto negli ultimi anni risulta probabilmente senza precedenti. Nessuno infatti è stato in grado di avanzare in maniera così spedita verso il raggiungimento di traguardi del genere.

Ricordiamo infatti che quella che oggi è l’attuale piattaforma di messaggistica più famosa al mondo, detiene un numero di utenti che supera i 2 miliardi in giro per il mondo. Il merito è della grande attitudine al rinnovamento, la quale permette agli utenti di non stancarsi mai né dell’interfaccia, né delle funzionalità che l’applicazione integra. Tra queste ne sono state aggiunte diverse ultimamente, soprattutto con gli aggiornamenti del 2023. È stata introdotta anche la possibilità di silenziare tutte le chiamate da parte dei numeri sconosciuti, soprattutto quelli spam. Ora gli utenti di WhatsApp potranno stare tranquilli, soprattutto quando non conoscono l’identità di chi li sta chiamando.

WhatsApp: ecco come silenziare le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti

Risulta davvero molto semplice mettere in pratica questa funzionalità, la quale è disponibile da poco tempo su WhatsApp. Bisogna innanzitutto verificare che l’applicazione sia aggiornata alla versione più recente, risalente agli ultimi giorni del mese di giugno.

Una volta aperta l’applicazione e premuti i tre puntini nell’angolo a destra, spunterà fuori il menu a tendina che vi consentirà di entrare nelle impostazioni. Scegliendo la voce “Privacy“, toccherà poi al collegamento “Chiamate“. Sarà visibile un’opzione unica, denominata “Silenzia le chiamate da numeri sconosciuti“. Non dovrete dunque fare più nulla: da quel momento i numeri che non avete salvati in rubrica non potranno più disturbarvi telefonandovi.