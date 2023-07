Netflix annuncia ufficialmente il ritorno della seconda stagione della famosissima serie coreana Squid Game.

Lo show è stato trasmesso, per la prima volta, nell’anno 2021 sull’omonima piattaforma Streaming, ed ha raggiunto immediatamente un enorme successo. Una fama così grande, da sentirne parlare ancora oggi, dopo due anni.

Squid Game si è infatti classificata, fin dalla sua prima uscita, tra le serie top di Netflix più guardate del momento, con circa 1,8 milioni di ore di visualizzazioni complessive.

Netflix e Squid Game 2

Nella seconda stagione ritroveremo alcuni personaggi, tra cui il vincitore della sfida Seong Gi-hun, il Game master e l’ex poliziotto, che nella prima serie era stato colpito da un colpo di pistola sparato dal suo stesso fratello, che si scoprirà essere poi il Game master.

Le informazioni che sono state rilasciate per la seconda stagione della serie sono molto poche. Tuttavia, sembra che quest’ultima sarà incentrata maggiormente sulla storia del poliziotto e di suo fratello, il passato di quest’ultimo e le scelte che lo hanno condotto ad essere nominato Game master dell’omonimo gioco.

Purtroppo, è probabile che non vedremo alcuni personaggi che, nella prima stagione, sono entrati nei cuori degli spettatori, ma che purtroppo hanno perso la vita. Parliamo della giovane e bellissima attrice Jung Ho-yeon, nominata agli Emmy.

Tuttavia, sembra che il regista abbia scherzato, affermando in un’intervista, che forse il personaggio potrebbe avere una sorella gemella. Prendete questa notizia con i guanti, in quanto potrebbe trattarsi semplicemente di un ironico scherzo da parte del creatore e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk. Il quale, a dirla tutta, vorrebbe davvero ripercorrere le storie di alcuni personaggi che, durante i primi giochi, sono riusciti a conquistare i cuori degli spettatori.

Vi saranno inoltre, tra i nuovi personaggi, due famosi esponenti del k-pop: Jo Yuri e Choi Seung-hyun. La prima Infatti è un ex membro delle Iz*One, il secondo, il rapper del gruppo Big bang. Una notizia davvero eccezionale per gli amanti del genere musicale.

Come si è conclusa la prima stagione

Per coloro che hanno visto la prima stagione, sanno che quest’ultima è terminata con l’immagine dell’unico sopravvissuto Seong Gi-hun. Quest’ultimo infatti, sfoggia una nuova capigliatura rosso fuoco, ed è in procinto di prendere un aereo per raggiungere la figlia. Tuttavia, prima di salire a bordo, effettua una chiamata, presumibilmente ai nuovi organizzatori dei giochi. L’ ex concorrente viene invitato a prendere l’aereo e ad andare avanti con la sua vita. L’uomo però, con gli occhi fissi alla telecamera, prende un’importante decisione: rinuncia al suo viaggio e torna indietro. Si presume che egli intenda fare qualcosa per ottenere la sua rivincita, una rivincita per tutti coloro che hanno perso la vita, e di porre finalmente fine ai giochi.