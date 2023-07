L’operatore virtuale Kena Mobile ha lanciato da poco una serie di promozioni interessanti: una di queste prevede 200 GB per 60 giorni completamente gratis. Kena ha ideato anche un piano solo dati ad un prezzo allettante, disponibile per l’acquisto fino al 25 luglio.

Attenzione però, ci sono alcune offerte che non possono essere attivate online ma solo in un negozio fisico. Un esempio è l’offerta Kena Data Promo Summer e Kena 5.99 100Gb BTL, disponibili solo in negozio. Un avvertimento: quest’ultima offerta ha una disponibilità limitata ed è dedicata solo a località selezionate.

Occhi aperti, ecco le offerte estive di Kena Mobile

I già clienti hanno la possibilità di passare al nuovo pacchetto 200 Giga Per Te, che offre 200 Giga per 60 giorni al costo di una tantum di 1,99 euro. Per i nuovi utenti che attivano un nuovo numero o effettuano un passaggio riceveranno ulteriori 200 GB senza costi aggiuntivi. Un’informazione importante: i nuovi utenti possono accedere a questa promo solo entro il 25 luglio sia in negozio, che online. Questa offerta, però, non può essere applicata al pacchetto Kena Voce. Vi avvisiamo che i costi associati all’attivazione possono differire: l’attivazione online è sempre gratuita, in negozio a volte è a pagamento.

Invece, per i clienti Kena che sceglieranno il servizio di Ricarica Automatica avranno anche la scelta aggiuntiva di 50 Giga gratis, senza alcun costo aggiuntivo. La promo rimarrà usufruibile fino al 23 settembre 2023. Anche per i pacchetti SMS ci sono interessanti novità con offerte online che includono 1000 SMS e offerte in store con 600 o 1100 SMS.

Cosa aspettate? Se state pensando di cambiare operatore questo è il momento perfetto per approfittare delle irrinunciabili offerte Kena!