Tutti i nuovi clienti che passeranno a Kena Mobile acquistando, entro il 1° ottobre, una nuova SIM chiedendo la portabilità del proprio numero, potranno ricevere un buono sconto Amazon da 10 euro.

Chi passa a Kena Mobile mantenendo il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile ed altri operatori virtuali, potrà attivare la super offerta a 5.99 euro. Scopriamo insieme i dettagli.

Kena Mobile offre ai nuovi clienti un buono sconto Amazon da 10 euro

L’operazione a premi “passa a Kena” sarà valida fino alle ore 10 del 1° ottobre per tutti coloro che porteranno il proprio numero in Kena e finalizzeranno l’acquisto dell’offerta a 5.99 euro. Inoltre dovranno anche effettuare il primo rinnovo mensile dell’offerta acquistata. Chi effettuerà tale operazione avrà un buono Amazon di 10 euro che si potrà utilizzare esclusivamente sul sito Amazon.it. Ciascun partecipante, poi, avrà diritto al massimo ad un premio.

L’operatore ha anche comunicato che il buono Amazon ed il saldo residuo avranno entrambi validità di 10 anni a partire dalla data di emissione. Tale buono, poi, non si potrà ricaricare, rivendere o convertire in denaro. Come anticipato precedentemente, , l’offerta oggetto della promozione, è quella che costa 5.99 euro al mese. Essa si rinnoverà in automatico lo stesso giorno in cui è stata attivata qualora il credito residuo sulla SIM card sia sufficiente.

Questa prevede minuti e messaggi illimitati ed inoltre ben 70 GB di traffico internet per navigare alla massima velocità del 4G fino a 30 Mbps. Si ricorda inoltre che per essa non è previsto alcun costo di attivazione e nessun costo per la SIM card. L’attivazione è possibile solamente online o attraverso l’applicazione ufficiale di Kena.