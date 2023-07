I conti correnti di molti utenti sono stati letteralmente svuotati di ogni singolo centesimo, in pochi minuti i malviventi sono riusciti a carpire i dati sensibili, ed allo stesso tempo accedere all’home banking per attuare il trasferimento del denaro. Una truffa decisamente pericolosa che richiede necessariamente la vostra attenzione, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Il meccanismo affonda, come al solito del resto, le radici nel cosiddetto phishing, ovvero nella capacità dei malviventi di mimetizzarsi fingendosi l’istituto di credito o l’azienda di cui l’utente è cliente, portandolo a credere di collegarsi al sito ufficiale, quando in realtà sta letteralmente consegnando tutti i dati nelle mani degli stessi malfattori. Il rischio di incappare in una problematica di questo tipo è reale e molto più comune di quanto possiate immaginare, per questo dovete fare attenzione.

Conti correnti svuotati, ecco quando e come vi rubano il denaro

Il problema non sta tanto nella scaltrezza dei malviventi, pronti davvero a tutto pur di accaparrarsi del denaro altrui, tanto nell’inadeguatezza di una buona porzione di utenti, che ancora oggi si ritrova nelle condizioni di non conoscere i pericoli della rete, nonostante negli anni siano stati pubblicati migliaia di articoli in merito.

Ricordate sempre che gli istituti di credito non inviano mai messaggi di posta elettronica o SMS con all’interno un link da cliccare per collegarsi al profilo personale, sono le stesse banche ad averlo ribadito più e più volte. Nel caso in cui doveste ricevere una simile comunicazione cancellatela immediatamente.