Denaro rubato dal conto corrente di tantissimi utenti sul territorio nazionale, e non solo, a causa di numerose truffe che riescono così a permettere al malvivente di mettere le mani sui dati di accesso, senza che le banche possano davvero fare nulla per impedirlo.

Il meccanismo, che affonda chiaramente le radici nel passato, in quanto più e più volte raccontatovi anche per quanto riguarda Postepay, prende il nome di phishing, e fa riferimento ad una truffa decisamente pericolosa, a cui bisogna prestare la massima attenzione. Di base può colpire tutti, sia i più scaltri ed esperti, che gli utenti alle prime armi, anche se sono proprio quest’ultimi quelli in cui può trovare terreno fertile.

Truffe sui conti, fate attenzione a questo meccanismo

Il malvivente inizia inviando un messaggio di posta elettronica, o un SMS, in cui finge di essere l’istituto di credito di riferimento, ed al cui interno è possibile trovare un corpo con il quale si cerca di invitare il consumatore a premere un link, che dovrebbe collegare direttamente al sito ufficiale dell’azienda, ma che in realtà nasconde un’insidia non da poco. Il portale collegato, infatti, risulta essere gestito dallo stesso malvivente, il quale può vedere tutto ciò che il consumatore va digitando sullo stesso, come gli eventuali dati di accesso al proprio conto corrente bancario.

A questo si aggiunge un meccanismo generale di raccolta di informazioni, con le quale il suddetto cerca di carpire più dati sensibili possibili, ad esempio appoggiandosi sui social network, per poter poi rispondere alle eventuali domande di sicurezza. L’unica cosa che possiamo fare è prestare la massima attenzione, evitando tutti i messaggi di questo tipo.