Sappiamo già da diverso tempo che il colosso sudcoreano Samsung sta preparando l’arrivo del nuovo modello Samsung Galaxy S23 FE. A quanto pare, però, l’azienda ha intenzione di far tornare alla luce anche un precedente modello. Si tratta in particolare dello scorso Samsung Galaxy S21 FE e, stando a quanto è emerso in rete, ritornerà sul mercato con un nuovo processore.

Samsung Galaxy S21 FE sta per tornare ufficialmente sul mercato con un nuovo processore

Nonostante l’azienda abbia quasi ultimato i lavori sul prossimo Samsung Galaxy S23 FE, sembra che vedremo tornare molto presto un precedente modello di questa seria. Come già accennato in apertura, si tratta del Samsung Galaxy S21 FE. Quest’ultimo era stato annunciato ufficialmente nel corso del mese di gennaio del 2022. Ora però li smartphone è pronto a tornare alla carica e sembra che inizialmente sarà disponibile per il mercato indiano. Una delle differenze sostanziali del nuovo modello per il 2023 riguarderà le performance.

Sul precedente modello destinato al mercato indiano era presente sotto al cofano il soc Exynos 2100. Questo processore ha sempre avuto diversi problemi che provocano surriscaldamenti. Stando a quanto è emerso in rete, invece, il nuovo modello sarà alimentato da un altro processore. A bordo, infatti, sembra che ci sarà il soc Snapdragon 888 di casa Qualcomm. Si tratta di un processore che ha avuto performance migliori rispetto al soc Exynos 2100.

Questa dovrebbe essere l’unica differenza di rilievo rispetto alla versione annunciata nel 2022. Secondo quanto è emerso in rete, il prezzo di vendita della nuova versione per il mercato indiano si aggirerà attorno ai 549 euro con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno.