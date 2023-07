ChatGPT, accesso libero ai risultati di Bing su iOS e iPadOS

Il fenomeno ChatGPT non perde mai occasione per far parlare di sé. Questa volta è arrivata una notizia molto interessante, la quale vede la celebre intelligenza artificiale protagonista di un nuovo aggiornamento che riguarda l’app dedicata ai sistemai operativi iOS ed iPadOS. Gli utenti abbonati potranno infatti accedere alle notizie e alle informazioni ottenute mediante i risultati offerti dal celebre motore di ricerca di Microsoft, Bing.

Questa è la settima versione di ChatGPT rilasciata da OpenAI da quando l’intelligenza artificiale è stata trasformata in applicazione dedicata ai due sistemi operativi di Apple. All’interno di questo nuovo update ci sono delle migliorie che riguardano anche la cronologia delle ricerche. Sarà possibile infatti accedere mediante un risultato direttamente a quel punto della conversazione.

ChatGPT consente di accedere anche ai risultati di Bing, motore di ricerca di Microsoft

Ad annunciare l’aggiunta della nuova possibilità mediante il rapporto all’interno dei dettagli dell’aggiornamento di ChatGPT, è stata proprio la casa madre OpenAI.

“Gli utenti Plus ora possono utilizzare la funzione Navigazione per ottenere risposte complete e approfondimenti attuali su eventi e informazioni che vanno oltre i dati di addestramento originali del modello. Per provarlo, abilita la navigazione nella sezione “Nuove funzionalità” delle impostazioni dell’app. Quindi seleziona GPT-4 nel selettore di modelli e scegli “Sfoglia con Bing” nel menu a discesa.”

Da come è possibile capire quindi l’integrazione con Bing diventa disponibile solo per coloro che sottoscrivono l’abbonamento Plus. Quest’ultimo ha un prezzo di 22,90 € al mese, consentendo anche l’accesso ai vari plug-in che ChatGPT mette a disposizione dei suoi utenti.