Netflix, a Luglio tornano i sequel dei titoli che hanno segnato la storia

Netflix, la rinomata piattaforma di streaming, ha annunciato una serie di nuovi contenuti per luglio 2023. Tra questi, spicca la seconda parte della terza stagione di “The Witcher”, che sarà disponibile dal 27 luglio, e molto di più.

Netflix: grandi ritorni dal passato

La serie appena citata, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ha catturato l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo grazie alle sue affascinanti ambientazioni, creature mostruose e battaglie epiche. Questi nuovi episodi rappresentano un momento cruciale per la serie, poiché porteranno alla conclusione del viaggio del protagonista Geralt, interpretato da Henry Cavill.

Oltre a “The Witcher”, Netflix ha annunciato il ritorno di altre serie popolari. “The Lincoln Lawyer”, un legal drama che ha ricevuto elogi per la convincente interpretazione di Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo dell’avvocato Mickey Haller, tornerà con la seconda stagione il 6 luglio. “Di nuovo 15 anni”, una serie brasiliana che racconta la storia di una donna di 30 anni che torna indietro nel tempo per rivivere i suoi 15 anni, tornerà con la seconda stagione il 5 luglio. Infine, “Il Sarto”, un popolare dramma turco che ha riscosso un grande successo di pubblico, tornerà con la seconda stagione il 28 luglio.

Netflix ha anche annunciato l’arrivo di nuove serie, tra cui “Fascino Fatale”, “La casa che brucia”, “Michelle Buteau: Survival of the Thickest”, “Il racconto perfetto” e “Il Principe”. Queste coprono una vasta gamma di generi, dall’azione al dramma, dalla commedia alla fantascienza, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Insomma, che tu sia un fan del fantasy oscuro, del legal drama o delle commedie, ci sarà sicuramente qualcosa che ti terrà incollato allo schermo grazie a Netflix.